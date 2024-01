Nietypowa akcja policji. Księża chcieli sprzedać kieł słonia

Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Jak ustalił „Tygodnik Szczytno”, dwaj duchowni w wieku 50 i 55 lat próbowali sprzedać mieszkańcowi Szczytna ponad pięciokilogramowy kieł słonia. Zamiast potencjalnego nabywcy w umówionym miejscu stawili się jednak funkcjonariusze policji.

Szczytno. Księża chcieli sprzedać kieł słonia

Kupujący zawiadomił mundurowych o planowanej transakcji i wskazał adres, pod którym wkrótce miał spotkać się z duchownymi. Policjanci natychmiast udali się na ulicę Ogrodową w Szczytnie, gdzie zastali sprzedających. Księża z dwóch parafii na terenie powiatu przasnyskiego zostali zatrzymani.

Funkcjonariusze zarekwirowali przedmiot transakcji. – Trafił do analiz, aby mieć pewność, że jest to autentyczny kieł słonia – powiedział w rozmowie z „Tygodnikiem Szczytno” szef szczycieńskiej prokuratury Artur Bekulard. Podkreślił również, że handlowanie „takimi eksponatami” jest w Polsce nielegalne. Czyn podlega karze od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura nie ujawnia szczegółów

– Osoby zatrzymane zostały przesłuchane w charakterze świadków. Przedstawili swoją wersję wydarzeń, ale nie będziemy na razie jej ujawniać, bo wszystko jest wciąż weryfikowane – dodał prokurator Bekulard. Poinformował też, że w sprawie toczy się postępowanie, jednak nikomu do tej pory nie postawiono żadnych zarzutów.

Służby nie ujawniają, w jaki sposób sprzedający i kupujący zaplanowali transakcję. Nie zdradzają również dlaczego jedna ze stron w ostatniej chwili zrezygnowała z jej dokończenia. Z ustaleń „Tygodnika Szczytno” wynika, że śledczy przeprowadzili w tej sprawie czynności w miejscach zamieszkania duchownych. Dodatkowe działania nie wykazały obecności żadnych nielegalnych przedmiotów.

