Kłopoty Mariana Banasia. Prezes NIK odpowiada na nowe zarzuty

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny otrzymał z Prokuratury Krajowej wniosek o uchylenie immunitetu dla Mariana Banasia. Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli grozi 15 zarzutów, w tym dwa nowe. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita" dotyczą one m.in zaniżania podatku przy najmie mieszkań i kamienicy oraz przekroczenia uprawnień.

Gazeta zwraca uwagę, że sprawa Banasia będzie testem dla nowej większości parlamentarnej, bo Prawo i Sprawiedliwość dotychczas nie kierowało pod głosowanie wniosku o uchylenie immunitetu. Dzięki temu prezes NiK nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Kłopoty prezesa NIK zaczęły się w sierpniu 2019 r. Wtedy reporterzy ujawnili, że w należącej do Banasia kamienicy na krakowskim Podgórzu, bardzo blisko Wawelu, mieścił się pensjonat oferujący pokoje na godziny. Wynajem kamienicy o powierzchni 400 mkw. i dwóch mniejszych miał przynosić rocznie 65,7 tys. zł dochodu. Według „Superwizjera” TVN, Marian Banaś zaniżył w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy. Ceny rynkowe za taką powierzchnię i lokalizację są znacznie wyższe.

Prokuratura robi drugi podejście. Chce postawić zarzuty Marianowi Banasiowi

Drugi nowy zarzut dotyczy nadużycia uprawnień. Chodzi o nakłonienie podwładnej do zebrania informacji na temat kontroli skarbowej prowadzonej wobec prezesa NIK.

Jak do nowych zarzutów odnosi się sam Banaś. Rzecznik prasowy NIK informuje, że jego zdaniem prokuratura manipuluje danymi. Działania te – jak twierdzi – mają na celu dyskredytację jego dobrego imienia, jak i imienia samej Izby. Marcin Marjański tłumaczy, że to próba zmuszenia Mariana Banasia do niepublikowania raportu o bezpieczeństwie paliwowym państwa oraz raportu dotyczącego zakupu w czasie pandemii koronawirusa.

