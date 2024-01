Wąsik ma „ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym”. Jego prawnik przyznaje: Ciężka sytuacja

Prawnik Macieja Wąsika zabrał głos w sprawie stanu zdrowia skazanego prawomocnym wyrokiem polityka Prawa i Sprawiedliwości. Janusz Woźnicki informuje, że osadzony przyjmuje płyny, ale – co podkreśla – „sytuacja jest ciężka” .

– Jeśli chodzi o kontakt ze światem zewnętrznym, to jest on bardzo ograniczony. To jest ściśle reglamentowane, z rodziną pan minister Wąsik może się widywać raz w miesiącu – powiedział Onetowi mecenas.

W jakim stanie są Wąsik i Kamiński?

Dzień wcześniej obrońca Mariusza Kamińskiego, mecenas Michał Zuchmantowicz odniósł się do decyzji, jaką Sąd Rejonowy w Radomiu wydał w sprawie przymusowego dokarmiania, nazywając ją „bezpodstawną i blankietową”. – My na tę decyzję złożyliśmy zażalenie — przekazał.

Skazani prawomocnym wyrokiem politycy Prawa i Sprawiedliwości pozostają w areszcie. Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja dotycząca przerwy w odbywaniu kary, lecz wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie nic się w tej sprawie nie zmieni. Wkrótce – jak wynika z zapowiedzi prokuratora generalnego – do prezydenta trafią akta sprawy i opinia Adama Bodnara. Andrzej Duda może ponownie ułaskawić osadzonych, ale wielokrotnie zapewniał, że tego nie zrobi.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik kontynuują strajk głodowy. W ich sprawie interweniowały żony, które w liście do ministra sprawiedliwości ostrzegają, że jeżeli politykom stanie się coś złego, to odpowiedzialność za to poniesie Adam Bodnar.

Żony skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS skierowały w tej sprawie list to Tuska i Bodnara. „Przeciąganie przez pana tej sprawy może spowodować, że przejdzie pan do historii jako człowiek, który doprowadził do tragedii i śmierci osób ułaskawionych przez prezydenta” – podsumowują Roma Wąsik i Barbara Kamińska.

Czytaj też:

Motywy Tuska są jasne, Dudy – nie do końca. W wojnie z rządem prezydent jest skazany na porażkęCzytaj też:

Ostra awantura pod więzieniem polityka PiS. „Będę nap*******ł gazem!”