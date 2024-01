Tyle osób ogląda „Teleexpress”. Z danych płynie jeden wniosek

„Teleexpress” wrócił w nowej formule 4 stycznia 2024 r. Pierwsze wydanie poprowadził Maciej Orłoś. – Dzień dobry państwu, witam po krótkiej, 7,5-rocznej przerwie. Bardzo mi miło, że możemy ponownie się zobaczyć – rozpoczął dziennikarz. Od tej pory Telewizja Polska emituje program codziennie o godz. 17:00. Możemy go oglądać w TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarły wirtualnemedia.pl., średnia widownia w okresie od 4 do 14 stycznia br. w TVP1, TVP Info i TVP Polonia wyniosła 2,07 mln osób. Przełożyło się to na 19,85 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów.

Jak zmieniła się średnia widownia „Teleexpressu”? Znamy dane

Portal zestawił te wyniki z okresem od 1 do 19 grudnia 2023 roku, czyli jeszcze przed gruntowną zmianą w mediach publicznych. Emisję „Teleexpressu” wstrzymano 20 grudnia. Dane wskazują, że wtedy widownia „Teleexpressu” w Jedynce, TVP Info i TVP Polonia wyniosła 2,60 mln osób.

W ostatnią środę w „Teleexpressie” doszło do historycznej zmiany. Tego dnia Paula Michalik zadebiutowała w roli lektorki. Dziennikarska stała się tym samym pierwszą kobietą czytającą materiały w programie. Michalik będzie czytać materiały na zmianę z Adamem Wilkiem i Jakub Urlichem.

MKiDN nie przejmuje się wyrokiem TK ws. mediów publicznych

Gruntowne zmiany w mediach publicznych wzbudziły sporo emocji. Nowy rząd nie ma wątpliwości, co do legalności swoich działań. – Jeśli ktoś uważa, że działamy niezgodnie z prawem, to ma do tego instytucje odwoławcze, a nie pięści – przekonywał premier Donald Tusk.

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz mówił, że zmiany w mediach publicznych były konieczne, by zatrzymać „potok podłości”. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jego działania były niekonstytucyjne. MKiDN zapewniło w kolei, że to „wadliwe orzeczenie TK nie ma jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie legalnych organów spółek realizujących misję mediów publicznych oraz na trwające w nich procesy likwidacji”.

