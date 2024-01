Od lat ukrywał się w Belgii. Ekstradycja Polaka po akcji „łowców głów”

„Łowcy głów” wrócili do sprawy sprzed lat. Dotyczy ona poszukiwanego od 2017 roku mężczyzny z powiatu bialskiego. Funkcjonariuszom Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie udało się ustalić, gdzie ukrywa się poszukiwany ENĄ (Europejski Nakaz Aresztowania) i listem gończym.

Działania lubelskich „łowców głów” doprowadziły do ustalenia aktualnego miejsca pobytu mężczyzny i jego zatrzymania. Wszystko to dzięki współpracy za pośrednictwem europejskiej sieci współpracy policyjnej – ENFAST. Pomogli policjanci z Belgii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W piątek odbyła się ekstradycja 33-latka do Polski.

Bił pokrzywdzonego drewnianą pałką po głowie. Zatrzymali go „łowcy głów”

Za co był poszukiwany? Mężczyzna miał dokonać w 2015 roku rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Doszło do niego w Białej Podlaskiej. W zdarzeniu tym ucierpiał mieszkaniec powiatu bialskiego. Śledczy ustalili, ze to właśnie on bił pokrzywdzonego drewnianą pałką po głowie.

Łupem sprawców – jak podano w komunikacie – padły pieniądze. W 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej wystawiła za mężczyzną list gończy. „Od tamtej pory mężczyzna ukrywał się poza granicami kraju. Zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami za to przestępstwo groziła kara do 15 lat pozbawienia wolności” – wyjaśniono .

Policja przypomina, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych, sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Czytaj też:

Makabryczne odkrycie w domu Polaka. Brytyjskie media ujawniają nowe faktyCzytaj też:

Zatrzymany zmarł w komisariacie. „Policjanci zauważyli brak czynności życiowych”