Bosak zaproponował „reset konstytucyjny”. Prezydent: Ciekawy pomysł

W połowie stycznia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) zaproponował tzw. Reset Konstytucyjny. Mówił, że chodzi o „propozycje wyjścia z bałaganu w drodze zaakceptowanych wspólnie poprawek do Konstytucji”. – Uważamy, że to jest w tej chwili jedyna praworządna droga, a brnięcie dalej w ten konflikt, gdzie każdy będzie miał swoich sędziów, swoje wyroki, swoje ustawy i swoje trybunały, jedni w kraju, drudzy za granicą to jest droga donikąd, która może doprowadzić tylko do głębszego skonfliktowania społeczeństwa (…) – mówił 12 stycznia Krzysztof Bosak.

Bosak proponuje „reset konstytucyjny”. Andrzej Duda: Jestem gotów rozmawiać

Później wyjaśnił, że celem jest zresetowanie i powołanie na nowo najważniejszych instytucji: Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

– Nasza propozycja nie jest nowa, my ją sformułowaliśmy już w poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy widzieliśmy inflację kolejnych projektów ustaw regulujących Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Krajową Radę Sądownictwa – powiedział wicemarszałek Sejmu w „Graffiti” Polsat News. Bosak stwierdził, że to prezydent powinien zaprosić przedstawicieli partii politycznych do takiej rozmowy.

– Doszliśmy do wniosku, że nie da się już z tego galimatiasu wyjść ustawami. Kwestionowana jest konstytucyjność KRS, SN i TK – podkreślił.

Andrzej Duda odniósł się do propozycji Bosaka w wywiadzie z „Super Expressem”.

– Bardzo szanuję Krzysztofa Bosaka. Na pewno dobrym pomysłem jest to, żeby usiąść i zacząć rozmowę. Większość naszego społeczeństwa czeka na to, by sytuacja w kraju została uspokojona. Jestem gotów z panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem rozmawiać i zgodzić się na wstępnie na pewną taką formułę, którą proponuje. Uważam, że jest to ciekawy pomysł. Uważam, że ci którzy dzisiaj decydują na scenie politycznej, ci liderzy, powinni się dobrze zastanowić nad propozycją marszałka Bosaka –odpowiedział Andrzej Duda.

Prezydent Duda zagłębił się w tematykę ułaskawień. Wspomniał o Ogórek i Ziemkiewiczu

Zaradkiewicz pisze do Bodnara. „Nie widzę możliwości współpracy"