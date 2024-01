Nerwowa reakcja Jakimowicza ws. jego zarobków w TVP. Znany aktywista „podjął ważny krok”

Dariusz Joński pod koniec grudnia 2023 r. ujawnił zarobki czołowych pracowników TVP, m.in. Michała Adamczyka, Samuela Pereirę i Jarosława Olechowskiego. Do tej informacji nawiązał raper Tede, który zasugerował, że to samo powinno zrobić się z „ekspertami”, którzy występowali w programach Telewizji Polskiej. Miał tutaj na myśli Jacka Granieckiego, znanego jako Wujek Samo Zło.

Temat podchwycił Maciej Rauhut, znany z wygrania procesu przeciwko o. Tadeuszowi Rydzykowi. 17-latek wyjaśnił, że złożył wniosek do TVP o udostępnienie informacji publicznej na temat zarobków Granieckiego oraz Jana Pietrzaka, Marcina Najmana i Jarosława Jakimowicza. Rauhut wysłał również podobny wniosek ws. stawek, które Jakimowicz dostawał za prowadzenie programu „W kontrze”.

Skandaliczne słowa Jarosława Jakimowicza o 17-latku

„Synu, ja nie wiem, czy ty jesteś chory i wszyscy to wiedzą, ale... Nie jest to moja złośliwość, ale zgłoś się do psychiatry, bo ewidentnie ty normalny nie jesteś. Jak już bawimy się w koncert życzeń, to ja chcę zobaczyć zaświadczenie od psychiatry o twoim stanie zdrowia i wyciągi z konta, żeby wiedzieć, kto ci płaci za zaczepianie ludzi” – odpowiedział Jakimowicz.

„Te lewackie kmioty zaczepiają cię w obrzydliwy sposób, pisząc z dziwnych profili z dziwnymi zdjęciami czy pseudonimami, a jak odpowiesz, to wtedy wychodzi, że to kaleka, chory psychicznie czy kobieta. Wtedy jest akcja: jak mogłeś?” – dodał były gwiazdor TVP.

Maciej Rauhut składa zawiadomienie do prokuratury ws. zniesławienia

Na te słowa zareagował Rauhut, który poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w związku z obraźliwymi słowami Jakimowicza. „Podjąłem ważny krok w obronie godności osobistej i walki z nietolerancją” – zaznaczył na wstępie aktywista.

Rauhut podziękował Tedemu za szybką reakcję i przekazanie mu tej informacji. „To pokazuje, że razem możemy stanąć w obronie prawdy i szanować różnice. Niech nasza wspólna postawa będzie przesłaniem dla innych – nie ma miejsca na nietolerancję” – podsumował.

