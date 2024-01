Sienkiewicz komentuje decyzję sądu w sprawie TVP. „To po prostu informacja”

W poniedziałek 22 stycznia warszawski sąd odmówił wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o likwidacji Polskiego Radia. Taką samą decyzję podjął w sprawie Telewizji Polskiej. W związku z tym minister kultury i dziedzictwa narodowego zorganizował konferencję prasową.

– Sam wpis do KRS określany jest przez prawników deklaratywnym. To po prostu informacja. W momencie, gdy następuje odmowa takiego wpisu, to można ją skarżyć albo złożyć sprzeciw. Efektem tego jest to, że ta odmowa, a właściwie czynność administracyjna sądu przestaje mieć znaczenie. Prawnie nie ma żadnych skutków, póki prawomocnym wyrokiem sądu uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie zostanie unieważniona. To długa, dwuetapowa droga, która potrwa – przekazał w oświadczeniu Bartłomiej Sienkiewicz.

Jak wyjaśnił, brak wpisu do KRS dla funkcjonowania tych spółek nie ma żadnego znaczenie. – W momencie zgłoszenia zażalenia na tę decyzję, nic się nie zmienia, status spółek jest taki sam. To oznacza, że likwidatorzy nadal są likwidatorami, nadal działają w trosce o powierzony im majątek i mienie. Czekam spokojnie na ten moment, kiedy w wyniku tego zaskarżenia sąd gospodarczy wyda prawomocne orzeczenie co do legalności bądź nielegalności uchwały o ustanowieniu likwidatorów – mówił szef resortu kultury.

Wkrótce więcej informacji. Tekst aktualizowany