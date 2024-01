Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło kontrolę w Akademii Zbigniewa Ziobry

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało 22 stycznia o rozpoczęciu kontroli w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. W komunikacie podkreślono, że jej celem jest wdrożenie zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, które zostały zawarte w wystąpieniu z maja 2023 r. ws. kontroli w zakresie organizacji i funkcjonowania ówczesnej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Kontrola Ministerstwa Sprawiedliwości w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznia 2018 r. do końca kwietnia 2022 r. Chodziło m.in. o sprawdzenie zgodności realizowanych zadań z obowiązującymi przepisami prawa. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości powstała pod koniec sierpnia 2018 r. decyzją ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wówczas była Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki.

W ocenie ogólnej obecnej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie podkreślono, że placówka „spełniała ustawowe warunki do kształcenia na kierunkach studiów, do których uzyskała pozwolenia, a także do realizacji zadań na rzecz Służby Więziennej w ramach publicznej uczelni służb państwowych”.

Ocena ogólna kontrolowanej działalności placówki w wystąpieniu pokontrolnym NIK

„Jednocześnie podejmowane przez kierownictwo Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, za zgodą ministra sprawiedliwości, działania mogą skutkować odejściem od pierwotnego celu powołania tej uczelni, jako uczelni zawodowej Służby Więziennej” – kontynuowano.

„Wyniki kontroli NIK wskazują również na nieprawidłowości dotyczące zarządzania środkami publicznymi, sprawozdawczości i rozliczania realizowanych projektów, wynikające m.in. z braku właściwego nadzoru rektora-komendanta” gen. dra Marcina Strzelca – podsumowano w ocenie ogólnej wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.

Michał Sopiński o kontroli resortu Adama Bodnara w AWS

Do kontroli odniósł się obecny rektor AWS. Michał Sopiński odrzucił oskarżenia, że kontrola NIK dotyczyła zarzucenia niegospodarności jego poprzednikowi. Zaznaczył, że nie był wówczas pracownikiem uczelni, a wybór jego osoby na rektora „był podyktowany właśnie chęcią uporządkowania zarówno finansów uczelni, jak również wdrożenia najwyższych standardów organizacyjnych oraz otwarcia na współpracę międzynarodową”.

Czytaj też:

Apel żon Kamińskiego i Wąsika do ministra sprawiedliwości. „Czy dotrzyma pan słowa?”Czytaj też:

Bodnar wręczył komisarzowi prezent. „Chciałbym odczarować to miejsce dla pana”