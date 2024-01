Po centrum handlowym grasuje gang nastolatków? „Ofiarami padają przypadkowe osoby”

Lokalne media opisują problemy, z jakimi borykają się klienci galerii Posnania. Od kilku miesięcy w poznańskim centrum handlowym ma grasować „gang nastolatków”. Osoby, które się na nich natknęły przekonują, że młodzież jest niebezpieczna i pod wpływem środków odurzających atakuje przypadkowe osoby.

Szokujące relacje klientów CH Posnania

Głos Wielkopolski przywołuje incydent z początku roku, kiedy grupa nastolatków miała pobić do nieprzytomności niepełnoletnią dziewczynę. Członkowie mają zaczepiać odwiedzających centrum handlowe, żądać pieniędzy, pluć z balkonów na wyższych piętrach. Jedna z osób informuje, że została uderzona butelką w głowę. Co najbardziej zaskakujące, z relacji pokrzywdzonych, ochrona obiektu nic z tym nie robi.

Portal otrzymał oświadczenie dyrekcji galerii handlowej, w którym odniesiono się do wydarzenia z 20 stycznia tego roku. Jak przekazano, na przystanku autobusowym, znajdującym się w sąsiedztwie Posnanii, ochrona obiektu znalazła nieprzytomną nastolatkę. „Pracownicy ochrony zareagowali i udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy, wezwali pogotowie oraz policję. Apelujemy, aby osoby, które były świadkami zdarzenia lub towarzyszyły nastolatce zgłosiły się na policję celem złożenia stosownych zeznań” – czytamy.

W poznańskiej galerii jest niebezpiecznie? Dyrekcja wydała oświadczenie

Dyrekcja zapewniła, że sytuacja związana z bezpieczeństwem jest stale monitorowana. „Na bieżąco analizowane są wszelkie zgłoszenia, które wpływają do Posnanii ze strony klientów każdorazowo poddawane są one weryfikacji i w zależności od sytuacji podejmowane są odpowiednie kroki. W okresie 01-20.01.2024 roku, zostało zanotowanych 6 sytuacji z udziałem osób nieletnich, które wymagały interwencji rodziców bądź odpowiednich służb” – podano.

Z badań, na które powołuje się kierownictwo wynika, że zdaniem 80 proc. respondentów poznańskie centrum handlowe jest miejscem bezpiecznym. Odnosząc się do „fali hejtu i niezweryfikowanych informacji” wskazano, że nie ma akceptacji dla wszelkich zachowań eskalujących konflikty.

Policja zabrała głos w sprawie sytuacji w galerii Posnania

Co o tej sprawie mówi poznańska policja? – Od początku roku, policjanci otrzymali pięć zgłoszeń z prośbą o interwencje na terenie wskazanego centrum handlowego – przekazał sierż. sztab. Łukasz Paterski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Jak dodaje, dwie interwencje dotyczyły nieletnich będących pod wpływem alkoholu, a jedno zgłoszenie związane było z kradzieżą. – Pozostałe dwa przypadki to grupowanie się młodzieży przed centrum handlowym, ale te nie zostały potwierdzone przez policjantów, którzy zostali skierowani na miejsce. W tych trzech przypadkach, kiedy mieliśmy do czynienia z osobami nieletnimi poinformowaliśmy rodziców tych osób i skierowaliśmy dokumentację do sądu rodzinnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do ustalonych przez nas nieletnich – przekazał policjant.

Czytaj też:

Od lat ukrywał się w Belgii. Ekstradycja Polaka po akcji „łowców głów”Czytaj też:

41-letni Hiszpan twierdzi, że był przetrzymywany w domu pod Poznaniem. Mówi o sekcie