Reset stosunków między Kijowem i Warszawą. Ukraiński premier przemówił po polsku

Donald Tusk przebywa z wizytą w Kijowie. Premier najpierw spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a potem z ukraińskim premierem Denysem Szmyhalem. Po spotkaniu szefów rządów obu państw odbyła się konferencja prasowa z udziałem polityków.

– To, co było dla mnie priorytetem to odnalezienie języka, w którym obie strony rozumieją, o co im tak naprawdę chodzi. Co jest wspólnego, gdzie pojawia się konflikt interesów i jak rozwiązać taki konflikt. W sprawie najważniejszej, jaką jest wojna, jaką jest wojna Ukrainy o niepodległość i integralność, ale także wojna Ukrainy z Rosją w obronie naszych wartości, całej Europy, w tym także polskiego bezpieczeństwa, w tej sprawie nie ma dyskusji. Mamy tutaj zdanie jednolite – mówił Tusk.

Donald Tusk z wizytą w Kijowie. Wspomniał o różnicach w interesach czy punktach widzeniach

Polski premier kontynuował, że „jeśli pojawiają się różnice w interesach czy punktach widzeniach, to trzeba uczciwie i otwarcie o tym mówić i szukać rozwiązań korzystnych dla obu stron”. Tusk poinformował również, że „odnowiony zostanie format konsultacji międzyrządowych, żeby unikać niepotrzebnych napięć czy konfliktów interesów”.

– Uczciwa rozmowa między przyjaciółmi może zdziałać cuda – zapewnił szef polskiego rządu. Tusk zaprosił również swojego ukraińskiego odpowiednika wraz z całym gabinetem do Warszawy na pierwsze po długiej przerwie pełnowymiarowe konsultacje między rządami obu państw.

Denys Szmyhal o relacjach między Polską i Ukrainą

– Dziś rozmawiamy o resecie relacji rządów Ukrainy i Polski. Ten reset odbywa się na zasadach równości i wzajemnej pomocy. Na warunkach partnerstwa i wspólnego celu, niezależności i dobrobytu naszych krajów. Jesteśmy partnerami strategicznymi, przyjaciółmi i sojusznikami. Ukraina jest bardzo wdzięczna za wsparcie w tych ciężkich czasach – podkreślił z kolei Szmyhal.

Szef ukraińskiego rządu podsumował, że „jestem wdzięczny osobiście panu premierowi Donaldowi Tuskowi za tę wizytę i za jego stanowisko, za wsparcie Ukrainy i solidarność wczoraj, dzisiaj i jutro”. – Za naszą i waszą wolność. Chwała Ukrainie i chwała Polsce – powiedział Szmyhal. Pierwszą część wypowiedzi wygłosił w języku polskim.

