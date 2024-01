Nieoficjalnie: Mariusz Kamiński miał trafić na SOR

Stan zdrowia Mariusza Kamińskiego jest coraz gorszy – wynikało z wcześniejszej z relacji jego obrońcy. Mec. Zuchmantowicz ocenia, że cela skazanego przypomina bardziej oddział szpitalny.

Kacper Kamiński, syn skazanego polityka PiS ujawnił dzisiaj na antenie telewizji „wPolsce.pl”, że jego ojciec choruje na cukrzycę. – Ojciec prowadzi teraz wykańczający protest głodowy. Na razie jego stan zdrowia nie jest jeszcze najgorszy, ale on ma cukrzycę, więc boimy się, że w każdej chwili może się pogorszyć – powiedział.

Nieoficjalnie: Mariusz Kamiński przewieziony do cywilnego szpitala

To właśnie niski poziom cukru oraz niskie tętno, które były efektem głodówki – jak ustaliła „Wyborcza” – były bezpośrednią przyczyną przewiezienia Kamińskiego do cywilnego szpitala. Gazeta zapewnia, że nie doszło do zatrzymania krążenia i nie prowadzono w związku z tym reanimacji. Stan skazanego polityka PiS jest określany jako stabilny.

O stanie zdrowia skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS mówi się niemal od momentu, gdy zdecydowali się oni zastosować strajk głodowy. Zarówno ze strony opozycji jak i rodziny Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika padają groźby, że Adam Bodnar może – ich zdaniem – stać się osobą odpowiedzialną za ewentualny zagrożenie życia osadzonych.

Swoje słowa argumentują faktem, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny nie zdecydował się na zastosowanie przerwy w odbywaniu kary do momentu zakończenia procedury ułaskawieniowej. Zainicjował ją Andrzej Duda, który czeka teraz na opinię i akta Kamińskiego i Wąsika. Sprawa wróciła w niedzielę, po słowach głowy państwa na temat ponownego ułaskawienia. Zapowiedź wywołała burzę.

