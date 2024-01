Czy Duda obejmie przywództwo w PiS? Mastalerek: Grał pan kiedyś w gry?

Od pewnego czasu trwają spekulacje na temat tego, czy wkrótce zmieni się przywódca PiS. Politycy partii oficjalnie nie chcą o tym mówić. – Nie będzie żadnego delfina ani politycznego spadkobiercy, jak to wy dziennikarze lubicie opisywać – usłyszeli od nich dziennikarze Onetu.

Emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Kto będzie następcą?

Portal, powołując się na swoje źródła, we wtorek napisał, że deklaracja Jarosława Kaczyńskiego o ustąpieniu z funkcji prezesa PiS ma „być definitywna i ostateczna”. Lider PiS już kilkukrotnie zapowiadał przejście na polityczną emeryturę, a ostateczną decyzję miał ogłosić kilka tygodni temu. Rozmawiał o tym z bliskim gronem współpracowników ze ścisłego kierownictwa partii. Poprosił jednocześnie o dyskrecję w tej sprawie, nie tylko w rozmowach z mediami, także z szeregowymi członkami ugrupowania. Jak pisaliśmy ostatnio w „Niedyskrecjach parlamentarnych” w partii toczy się nieustająco walka o przywództwo, stąd pogarszające się nastroje.

Właśnie dlatego Jarosław Kaczyński miał zapowiedzieć, że nie będzie osobiście wskazywał żadnego polityka, ani nikogo „namaszczał” na swojego następcę. Mimo to w grze jest kilka nazwisk: byłego premiera Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło, Mariusza Błaszczaka oraz Przemysława Czarnka. Morawiecki wyraził już publicznie gotowość do przejęcia schedy po Kaczyńskim, za co miał być osobiście przez niego skarcony podczas pilnego spotkania kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości

Przywództwo w PiS. Czy Andrzej Duda przejmie schedę?

We wtorek w TVN24 szef gabinetu prezydenta jednoznacznie powiedział, że życzy Jarosławowi Kaczyńskiemu, aby jak najdłużej był prezesem partii. – To nie kwestia wiary. Znam prezesa Kaczyńskiego i uważam, że nie odejdzie – powiedział Marcin Mastalerek. – Życzę by był zdrowy i w pełni formy – mówił.

Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że w sierpniu 2025 roku Andrzej Duda przestanie być prezydentem.

– Grał pan kiedyś w gry komputerowe? Jak ktoś przejdzie grę, to zaczyna od początku? Andrzej Duda przeszedł grę i ma się cofać, by zostać politycznym liderem? Absurd – stwierdził Marcin Mastalerek.

