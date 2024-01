Szkoła publiczna, czy katolicka? W tych murach uczniowie modlą się za nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach to publiczna placówka, utrzymywana przez miasto, w której uczą się dzieci różnych wyznań, w tym także wyznań katolickich, prawosławnych i świadków Jehowy. Jak informuje wyborcza.pl pomimo tej różnorodności, szkoła regularnie organizuje wydarzenia związane z religią katolicką, co wzbudziło kontrowersje i co za tym idzie, interwencję Fundacji Wolność od Religii.

Religijne wydarzenia w świeckiej szkole

Jak informuje portal wyborcza.pl w tym roku szkolnym odbyło się już wiele takich religijnych inicjatyw, w tym Dzień Papieski, wycieczka na cmentarz, konkursy związane z św. Jadwigą Śląską, kiermasz świąteczny, mikołajki, koncerty kolęd oraz inscenizacja na temat świętych, przedstawiona przez uczniów w kościele św. Benedykta, po to, żeby zebrać ofiarę na rzecz podopiecznych misjonarek miłości w Katowicach.

Oprócz tego, z okazji Dnia Edukacji Narodowej ponad 140 uczniów miało się zobowiązać do codziennej modlitwy „Zdrowaś Maryjo” za swoich nauczycieli do końca roku szkolnego.

– Jako „przypominajkę” uczniowie otrzymali przypinki z wizerunkiem patronki szkoły – Matki Teresy z Kalkuty – przekazuje wyborcza.pl powołując się na stronę internetową szkoły.

Dyrektorka publicznej placówki odpowiada na zarzuty tym, że każdy z rodziców wie, kto jest patronem placówki. Jednakże Fundacja Wolność od Religii podniosła kwestie naruszania zasad neutralności instytucji państwowej, co skłania do refleksji nad potrzebą zmiany patrona, bądź też zmiany praktyki, dotyczącej religijności, którą stosuje dyrekcja placówki.

Szkoła pod znakiem krzyża w Tychach. Interweniuje fundacja

Fundacja Wolność od Religii interweniowała w obronie praw niekatolickich dzieci, kwestionując zapisy statutu szkoły, które zdaniem organizacji naruszają konstytucję, Konwencję o prawach dziecka oraz prawo oświatowe.

W odpowiedzi dyrektorka szkoły, Hanna Rabczyńska, twierdzi, że szkoła jest neutralna światopoglądowo, a uczniowie nie są zmuszani do uczestnictwa w wydarzeniach sprzecznych z ich przekonaniami.

Jednak kontrowersje wokół szkoły nie ustają. Część rodziców wyraża zdziwienie, że ich dzieci uczą się w szkole, która, mimo bycia placówką publiczną, posiada w statucie zapisy o kształtowaniu postaw uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości. Fundacja zwraca uwagę na to, że szkoła nie powinna angażować się w organizowanie wydarzeń o charakterze religijnym, zwłaszcza że uczestnictwo w nich ma znaczenie dla oceny zachowania ucznia.

Dyrektor Rabczyńska odpowiada, że szkoła nie narusza prawa, a zapisy w statucie są zgodne z wyborem patrona. W kontekście interwencji Fundacji, dyrektorka skonsultuje się z prawnikiem i ustosunkuje się do zarzutów. Nie planuje jednak zmieniać zapisów w statucie, argumentując, że rodzice świadomie wybrali szkołę noszącą imię Matki Teresy z Kalkuty.

SP nr 35 w Tychach z nowym patronem?

Aktywistka Alina Czyżewska zaznacza, że nadanie szkole patrona to uhonorowanie danej postaci, a nie automatyczne wprowadzenie profilu religijnego do placówki. W jej opinii, w obliczu kontrowersji wokół Matki Teresy, warto byłoby rozważyć zmianę patrona, aby szkoła mogła skupić się na nauce i przekazywaniu faktów, zamiast angażować się w formację religijną.

W kontekście tej dyskusji, ważne będzie ustalenie, czy szkoła publiczna może zachować neutralność światopoglądową, przy jednoczesnym noszeniu imienia osoby związanej ściśle z jednym wyznaniem religijnym. Sprawa otwiera szerszą debatę na temat roli religii w polskim systemie oświaty oraz konieczności szanowania różnorodności i przekonań uczniów w placówkach publicznych.

