Dom publiczny w nagrodę? Zespół ds. rozliczeń PiS zawiadomi prokuraturę

Zespół ds. rozliczeń PiS przekazał we wtorek, że złoży zawiadomienie o uzasadniony podejrzeniu popełnienia przestępstwa ws. ówczesnych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z art. 231 par. 2 KK. Artykuł mówi o nadużyciu uprawnień w celu korzyści majątkowych i osobistych. Zawiadomienie ma związek z ujawnionymi przez Agenta Tomka informacjami o rzekomym wynagrodzeniu ówczesnych dyrektorów zarządu operacyjno-śledczego w postaci wizyty w domu publicznym w Wiedniu.

–Jeżeli słowa pana Kaczmarka się potwierdzą, nie ma przeszkód by nie zająć się tą sprawą pilnie. Będziemy monitorować tę sprawę – mówiła w czasie konferencji zespołu posłanka KO Katarzyna Kierzek-Koperska.

W niedzielę Tomasz Kaczmarek (Agent Tomek) ujawnił informacje o rzekomym sprzeniewierzaniu pieniędzy publicznych przez kierownictwo CBA na opłacanie prostytutek dla funkcjonariuszy.

Informacje Agenta Tomka ws. wyjazdu do Wiednia

W rozmowie z TVN24 Kaczmarek mówił, że razem z Grzegorzem P. i Krzysztofem B. został wysłany do Wiednia pod pretekstem.

– Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu – mówił. – Pobyt w Wiedniu płacony był z pieniędzy polskich podatników, wyjazd ten nie był ukierunkowany na zwalczanie przestępczości – dodał.

Roman Giertych zapowiedział, że Zespół ds. Rozliczeń, którym kieruje, złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

