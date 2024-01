Nowe informacje o dokarmianiu Kamińskiego. Syn o „niehumanitarnej metodzie”

W poniedziałek wieczorem, 22 stycznia, Mariusz Kamiński został przewieziony z Aresztu Śledczego w Radomiu do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w tym mieście. Skazany za przestępstwo urzędnicze członek PiS nie spędził jednak nocy poza zakładem karnym. Według Wirtualnej Polski polityk trafił do szpitala z powodu niskiego poziomu cukru we krwi. Natychmiast po zakończeniu badań miał zostać przetransportowany z powrotem do aresztu.

Stan zdrowia Kamińskiego. Lekarze mieli zdecydować o dokarmianiu

Mariusz Kamiński od 10 stycznia prowadzi w areszcie protest głodowy, o czym poinformował w oświadczeniu. Nowe informacje w tej sprawie we wtorek przekazał jego syn.

„Pilne! Otrzymaliśmy właśnie informację, że do południa zostanie wdrożona procedura przymusowego dokarmiania. Lekarz poinformował mojego ojca, że wybrana zostanie najbardziej niehumanitarna metoda za pomocą sondy przez nos pomimo iż wyraził on zgodę na dokarmianie za pomocą kroplówki. Powiedział, że nie będzie negocjował w tej sprawie ze względu na poglądy polityczne mojego ojca. Może to powodować groźne dla zdrowia powikłania” – napisał na portalu X Kacper Kamiński.

W związku z przewiezieniem Mariusza Kamińskiego na SOR Onet zapytał Służbę Więzienną o stan polityka. „Podczas pobytu w placówce medycznej znajdującej się poza terenem więzienia osadzony przebywa pod konwojem funkcjonariuszy Służby Więziennej. Po dokonaniu niezbędnych czynności medycznych więzień wraca do zakładu karnego. Taka procedura jest standardowym działaniem Służby Więziennej w podobnych przypadkach” – wyjaśnili jej przedstawiciele. W odpowiedzi dodano, że „w przypadku osadzonych odmawiających przyjmowania posiłku Służba Więzienna ma wypracowane odpowiednie procedury postępowania mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu zdrowia skazanemu”.

– O szczegółach mówić nie będę, bo są to sprawy intymne. Mogę potwierdzić, że mój klient przyjmuje płyny i kontynuuje głodówkę – powiedział wcześniej Onetowi mec. Michał Zuchmantowicz.

W poniedziałek w TV Trwam Błażej Poboży, doradca prezydenta Andrzeja Dudy powiedział, że stan Mariusza Kamińskiego jest poważny. – Mamy informacje, że nie zagraża w tej chwili życiu, ale sam fakt, że został przewieziony na SOR, jest dowodem na to, że sytuacja jest naprawdę dramatyczna – powiedział były wiceszef MSWiA.

