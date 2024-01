Pilny komunikat Prokuratora Generalnego. Chodzi o postanowienie TK

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar opublikował pilny komunikat, w którym odpowiedział na postanowienie zabezpieczające, które wydała sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Postanowienie dotyczyło zmian na stanowisku prokuratora krajowego.

„Zdaniem Ministra Sprawiedliwości postanowienie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. W szczególności jest niezgodne z art. 188 ust. 5 oraz z art. 79 Konstytucji RP, a także z art. 79 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2393). Postanowienie zostało skierowane do wadliwie oznaczonych podmiotów, w tym osób, które w ogóle nie uczestniczyły i nie były stroną postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zostało wydane bez wykorzystania dostępnej drogi sądowej, przez sędziego, który podlegał wyłączeniu z mocy prawa. Jest pozbawione cech aktu stosowania prawa, a tym samym nie może wywoływać skutków prawnych” – czytamy. „W związku z powyższym Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny uznaje postanowienie tymczasowe jako nieistniejące (sententia non existens)” – podkreśla Bodnar..

Wkrótce więcej informacji