Sustain Tomorrow Conference 2024: Zbuduj przyszłość biznesu z myślą o ESG

W badaniu SEC Newgate ESG Monitor, przeprowadzonym w 2023 roku, zauważono zmianę oczekiwań ze strony klientów, inwestorów oraz innych interesariuszy w kontekście większej przejrzystości i spójności w komunikacji firm dotyczącej ich zaangażowania w kwestie ESG. Rosnący nacisk na transparentność ESG stawia przed firmami nowe wyzwania – konferencja Wprost & InnerValue to doskonała szansa na to, by zyskać wiedzę i narzędzia do tego, by tym wyzwaniom sprostać.

Na konferencji, która odbędzie się 29 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 w Novotel Warszawa Centrum, przy ul. Marszałkowskiej 94/98, liczne grono specjalistów podzieli się swoją wiedzą z zakresu ESG.

Biorąc pod uwagę wprowadzenie nowych regulacji związanych z dyrektywą CSRD, wydarzenie to staje się kluczowym punktem na mapie dla przedsiębiorców zainteresowanych budowaniem długoterminowej wartości spółki w kontekście zmian w obszarze ESG. To ostatni tydzień, aby skorzystać z okazji i kupić bilety!

Dlaczego warto wziąć udział?

1. Doświadczeni Specjaliści: Konferencja to doskonała okazja do wymiany wiedzy z doświadczonymi specjalistami oraz praktykami z obszaru zrównoważonego rozwoju, zarówno z Polski, jak i spoza jej granic. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie wdrażać strategie ESG w swoich firmach.

2. Patronat Instytucji: Wydarzenie cieszy się prestiżowym patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polskiego Stowarzyszenia ESG – to prestiż i merytoryka na najwyższym poziomie.

3. Inspirujący Paneliści: Partnerem konferencji jest firma Orange, a w gronie panelistów znajduje się Monika Kulik – Ekspertka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska. Zajmuje się przygotowaniem i realizacją strategii społecznej odpowiedzialności firmy, raportowaniem poza finansowym oraz dialogiem z interesariuszami.

4. Różnorodność Perspektyw: Konferencja zgromadzi ekspertów o zróżnicowanych perspektywach, takich jak Rafał Staśkiewicz, Product Manager w Ekovoltis, odpowiedzialny za koordynację rozwiązań związanych z ESG, oraz Seweryn Szwarocki, dyrektor ds. strategii i zrównoważonego rozwoju LW Bogdanka, który podzieli się swoim doświadczeniem w opracowywaniu i wdrażaniu strategii ESG.

5. Praktyczne Umiejętności: Konferencja nie skupia się jedynie na teorii. Jej głównym celem jest przekazanie praktycznych umiejętności, które pozwolą firmom odnieść sukces w dynamicznym świecie zrównoważonego rozwoju.

Przebieg Konferencji:

Wydarzenie będzie składać się z 4 paneli i 2 prelekcji. Z paneli dowiemy się m.in. jakie zmiany w celu zarządzania ESG wprowadzały spółki będące liderami w zakresie zrównoważonego rozwoju; jaki jest udział zarządów i rad nadzorczych w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju; jak firmy tworzą infrastrukturę organizacyjną do skutecznej realizacji strategii ESG; jakie narzędzia są niezbędne do rzetelnej agregacji i sprawozdawczości danych ESG. Na poszczególnych panelach poruszone zostaną różne zagadnienia – wszystko po to, by przedstawić to zagadnienie z wielu różnych perspektyw.

Prelekcje zaś, dotyczyć będą atestacji Raportów ESG zgodnie z dyrektywą CSRD. Słuchacze dowiedzą się m.in. w jaki sposób będzie przebiegać ten proces i jak się do niego przygotować. Kolejna prelekcja dotyczyć będzie zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw.

Szczegóły Konferencji:

Gdzie : Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

: Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 Kiedy : 29.01.2024

: 29.01.2024 Czas: 10:00

To ostatnia szansa, aby dołączyć do grona przedsiębiorców i ekspertów, którzy aktywnie kształtują przyszłość zrównoważonego rozwoju. Do zobaczenia na Sustain Tomorrow Conference 2024!