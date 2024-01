Polska przedłuża wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Pojawią się nowe zasady

W ciągu półrocza polski rząd planuje opracowanie i wdrożenie nowych regulacji dotyczących udzielanej pomocy. „Rzeczpospolita” podkreśla, że specjalna ochrona dla uchodźców wojennych z Ukrainy, w polskiej ustawie jest ważna do 4 marca. Pomoc ma zostać przedłużona o kolejne pół roku. W tym czasie rząd przewiduje konsultacje z resortami, samorządami i organizacjami pomocowymi.

Nowe zasady pomocy uchodźcom z Ukrainy

Według informacji "Rzeczpospolitej", wprowadzona przez rząd PiS w marcu ubiegłego roku częściowa odpłatność za wyżywienie i nocleg dla Ukraińców, którzy dłużej przebywają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, okazała się jedynie przepisem "na papierze". Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dla gazety wskazują, że obecnie w państwowych ośrodkach mieszka ponad 42,2 tys. obywateli Ukrainy, co stanowi dwukrotnie mniejszą liczbę niż rok wcześniej (82,5 tys. Ukraińców). Resort szacuje również, że od 24 lutego 2022 r. do 27 grudnia 2023 r. zorganizowane zakwaterowanie skorzystało prawie 531 tys. uchodźców z Ukrainy.

Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych, w rozmowie z dziennikiem stwierdził: „Dajemy sobie pół roku na wypracowanie dobrych zmian w ustawie”.

Oznacza to, że w najbliższym czasie podejmowane będą działania mające na celu poprawę obecnych regulacji i dostosowanie ich do bieżących potrzeb uchodźców.

Dotychczasowe wsparcie ukraińskich uchodźców

Warto przypomnieć, że dzięki specjalnej ustawie z marca 2022 roku Ukraińcy otrzymali prawo pobytu na zasadach równych obywatelom krajów Unii Europejskiej. To umożliwiło im pełny dostęp do edukacji, systemu zdrowia oraz rynku pracy. Rząd dodatkowo zagwarantował wsparcie w postaci wyżywienia, zakwaterowania, świadczeń 500 plus, jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 300 zł oraz 12 tys. zł na nowo narodzone dziecko w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Polska zobowiązuje się do kontynuowania tego wsparcia, jednocześnie skupiając się na ulepszaniu i dostosowywaniu procedur pomocy dla ukraińskich uchodźców.

