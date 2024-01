Likwidator TVP wzywa Adamczyka i Pereirę. Mają zapłacić 1,3 mln zł odszkodowania

Gruntowna zmiana w mediach publicznych rozpoczęła się 19 grudnia. Wkrótce później zdecydowano o odwołaniu kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Mimo to przez blisko miesiąc Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki przebywali w siedzibie przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie.

O sprawie było szczególnie głośno przez polityków opozycji, którzy towarzyszyli odwołanym władzom w ramach interwencji poselskiej. W ich trakcie dochodziło do wielu incydentów z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości. 13 stycznia Michał Adamczyk opuścił siedzibę TAI. – To jest trudny moment dla wolnych mediów – przekonywał.

Adamczyk i Pereira wyrządzili szkodę TVP? Likwidator chce odszkodowania

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało nowy komunikat w sprawie sytuacji w siedzibie TAI. Wskazano w nim, że 23 stycznia likwidator TVP S.A. w likwidacji Daniel Gorgosz skierował do Michała Adamczyka, Samuela Pereiry oraz Marcina Tulickiego przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania w wysokości ponad 1,3 mln zł wraz z odsetkami w terminie 14 dni.

„Należność stanowi równowartość szkody, jaką TVP S.A. w likwidacji poniosła w związku z brakiem możliwości wykonania świadczeń reklamowych oraz sponsorskich w dniach 20-29 grudnia 2023 r. na antenach TVP Info oraz TVP3 w wyniku bezprawnych działań podjętych wspólnie przez byłych szefów TAI” – wyjaśniono w komunikacie ministerstwa kultury.

Blokowali budynek TVP. Teraz nowe władze chcą 1,3 mln zł

W opinii likwidatora TVP S.A., działania wymienionych pozbawiły TVP możliwości korzystania z infrastruktury znajdującej się w budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy Placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie.

„Dochodzone wezwaniem odszkodowanie nie wyczerpuje roszczeń Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji wobec ww. osób z tytułu wyrządzenia innych szkód związanych z ich działaniami, których wysokość jest obecnie ustalana. Będą one przedmiotem odrębnych wezwań” – poinformowano.

Jeśli Adamczyk, Pereira i Tulicki nie zapłacą odszkodowania, TVP S.A. planuje skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Samuel Pereira komentuje okupację budynku TAI

„Ludzie, którzy nie mają prawnej legitymacji do przedstawiania się jako władze TVP, w imię politycznych interesów spowodowali największy we współczesnej Polsce chaos w TVP i złamali prawa pracownicze tysięcy ludzi, a teraz próbują uciec od odpowiedzialności odwracając uwagę opinii publicznej od działań, które widziała (cześć z przerażeniem, część pewnie klaszcząc) cała Polska?” – skomentował Samuel Pereira.

Jak przekonuje były szef TVP Info, wbrew „fałszywym tezom uzurpatorów nikt z nas niczego nigdy nie okupował, w znaczeniu utrudniania czyjejkolwiek pracy, a faktycznie, od 20 grudnia 2023 r. budynek był blokowany przez nielegalne władze”.

„Najlepszym dowodem jest to, że mimo zawieruchy prawnej TVP3 działała cały czas, ale to dziennikarzy TVP Info, Wiadomości, Teleexpressu i Panoramy świadomie nie wpuszczano do budynku” – przekonuje Pereira.

