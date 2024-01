Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik: Jesteśmy posłami. Co myślą Polacy?

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w środę wieczorem opuścili zakłady karne wskutek ich ponownego ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę. Krótko po tym zapowiedzieli, że zamierzają wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Innego zdania co do ich statusu są prawnicy.

– Jeśli prezydent zastosował pełny zakres aktu łaski, to z dniem wydania takiego postanowienia panowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są w świetle prawa uznawani za osoby niekarane. To oznacza, że w najbliższych wyborach będą mogli kandydować, ale to nie oznacza, że wracają ich mandaty poselskie w tej kadencji – powiedział w rozmowie z PAP dr hab. Mikołaj Małecki z UJ.

Pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdziła, co o tym myślą Polacy. Ponad połowa ankietowanych jest przeciwna powrotowi obu polityków do Sejmu. Zadano im pytanie: „Czy uważa Pan/i, że w wyniku ewentualnego konsensusu politycznego między obozem rządzącym, Pałacem Prezydenckim i opozycją (PiS) Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni zachować mandaty poselskie?”. Odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło 43,6 proc. ankietowanych, a „raczej nie” – 13,6 proc. (w sumie 57,2 proc.).

Nieco ponad 1/4 respondentów (25,4 proc.) uznała, że Wąsik i Kamiński zdecydowanie powinni zachować swoje mandaty, a 8,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź „raczej tak”. 8,7 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

W przypadku mandatu Macieja Wąsika sytuacja jest bardziej skomplikowana. – Stoję na stanowisku, że jestem posłem. Wyrok z 20 grudnia był wyrokiem pozornym, co potwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu, Izba Kontroli Nadzwyczajnej – mówił TV Republika Maciej Wąsik.

– Jeśli chodzi o pana Kamińskiego, nie ma wątpliwości. (…) Sytuacja znacząco jednak komplikuje się, gdy chodzi o pana Wąsika. Bo przecież Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła decyzję marszałka wygaszającą jego mandat poselski. Owszem, my wiemy, że ta izba nie jest sądem, nie uznaje jej żaden z europejskich trybunałów, ale nie zmienia to faktu, że takie orzeczenie tejże izby istnieje jakoś w obrocie prawnym, choć nie powinno – tłumaczył sędzia Hermeliński.

