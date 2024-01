Prezydium Sejmu zdecydowało ws. przepustek dla Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą mogli ubiegać się o przepustki, umożliwiające im wejście do Sejmu. – Panowie Wąsik i Kamiński mogą pójść do biura przepustek i starać się o przepustkę do Sejmu. Wtedy uznają, że nie są posłami — oznajmiła Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu. Wbrew obawom, prezydium nie zdecydowało się więc na zakaz wydania przepustek.

Prezydium: Wąsik i Kamiński będą mogli wejść do Sejmu

Prezydium Sejmu nie wydało zakazu wydania przepustek. W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia rekomendował, żeby Kamiński i Wąsik nie otrzymali przepustek do Sejmu. Byli posłowie PiS po wyjściu z więzienia zapowiadali, że chcą ponownie znaleźć się w parlamencie.

W środę 25 stycznia marszałek Szymon Hołownia na konferencji prasowej odnosił się do możliwej obecności Kamińskiego i Wąsika w Sejmie. – Nie będziemy ich w żaden sposób szykanować – zapowiadał. — Straż marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad i zakładam, że się na tej sali nie znajdą. Jako byli posłowie mają prawo wyrobić sobie specjalną legitymację. Gorąco do tego zachęcam – mówił. Dodawał, że nie chce, by politykom wydano przepustkę na najbliższe posiedzenie Sejmu.

Konferencja Szymona Hołowni

Państwowa Komisja Wyborcza skierowała dwa pisma do marszałka Sejmu. To odpowiedź na wniosek Szymona Hołowni z grudnia ubiegłego roku, w którym zwrócił się do PKW, by ta podała informacje o kolejnych kandydatach na posłów po Macieju Wąsiku i Mariuszu Kamińskim. Zanim do tego dojdzie, PKW chce, by marszałek Sejmu wskazał podstawę faktyczną i prawną, na której opiera przedmiotowy wniosek.

– Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm RP i wynika to nie z postanowienia marszałka, wynika to nie z decyzji tej czy innej izby Sądu Najwyższego, tylko wynika wprost z wyroku w sprawie karnej, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia ubiegłego roku – przypomniał Szymon Hołownia na środowej konferencji prasowej.

