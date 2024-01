Członkowie rządu odmówili prezydentowi w ostatniej chwili. „Po raz pierwszy doszło do takiej sytuacji”

W czwartek w Pałacu Prezydenckim miała odbyć się uroczystość powołania członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS). Kancelaria Prezydenta przekazała jednak, że dzisiejsza uroczystość się nie odbędzie. Powodem ma być decyzja, jaką podjęli ministrowie Donalda Tuska.

W komunikacie przekazano, że „w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu”. KPRP zwraca też uwagę, że termin spotkania był uzgodniony, a dziesięciu ministrów wcześniej dodatkowo potwierdziło swoją obecność. Jak podkreślono, nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac. „Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której członkowie rządu odwołują swój udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonuje zmian w RDS” – przekazano.

Ministrowie Tuska odmówili Dudzie. Kancelaria wydała komunikat

Kancelaria przypomina, że uroczystość, która miała odbyć się w czwartek jest częścią wieloletniej tradycji. Wydarzenie podkreśla, że dialog społeczny jest jednym z fundamentalnych osiągnięć Polski po 1989 r., o co walczyła Solidarność.

Choć nie dojdzie dziś do powołania członków RDS, to Andrzej Duda wyraził swoją gotowość do współpracy „w najważniejszych dla Polaków sprawach”. Głowa państwa liczy, że uroczystość odbędzie się w najbliższym możliwym terminie.

„Jednocześnie Prezydent ma nadzieję, że to działanie rządu, nie jest próbą celowego zniszczenia prawnej instytucji dialogu społecznego, jak miało to miejsce w przypadku Komisji Trójstronnej w okresie poprzednich rządów Premiera Donalda Tuska” – czytamy w komunikacie KPRP.

KPRM odpowiada na zamieszanie wokół uroczystości w Pałacu Prezydenckim

Głos w tej sprawie zabrała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. — Wnioski o powołanie członków Rady Dialogu Społecznego wysłaliśmy panu prezydentowi już 5 stycznia, a więc trzy tygodnie temu. Pan prezydent długo zwlekał z podpisaniem nominacji. W pewnym momencie wyznaczył datę uroczystości ich wręczenia na dzień posiedzenia Sejmu, co stanowi pewien problem, bo ministrowie mają również swoje obowiązki poselskie — mówi Jan Grabiec w rozmowie z Onetem.

Szef KPRM wyjaśnił, że zwrócono się do prezydenta o samo podpisanie nominacji, by rada mogła pracować od przyszłego tygodnia. Prezydencka kancelaria miała przekazać w środę, że uroczystość i tak się odbędzie.

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców oraz rządu w ważnych sprawach dotyczących w szczególności poziomu życia Polaków, rynku pracy, rozwoju gospodarczego. Z apelem o pilne powołanie przedstawicieli rządu w Radzie zwróciło się do Prezydenta, jako patrona dialogu społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

