Kamiński i Wąsik nie pojawili się dziś w Sejmie. Wiadomo, gdzie byli

Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zwolniono z zakładów karnych 13 grudnia, po tym jak zostali ponownie ułaskawieni przez Andrzeja Dudę. Zaraz po opuszczeniu więziennych murów, politycy PiS zapowiedzieli, że chcą wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Kilkanaście godzin przed rozpoczęciem obrad mówiło się wiele o planach opozycji. Przewidywano nawet, że Kamiński i Wąsik podejmą próbę siłowego wejścia. W innym wypadku przewidywano m.in. prawny paraliż parlamentu. Nic takiego się jednak nie stało. Prezydium Sejmu – wbrew rekomendacji marszałka – zdecydowało, że ułaskawieni otrzymają przepustki. Jednak politycy nie pojawili się w budynku parlamentu. Gdzie znajdowali się w tym czasie?

Kamiński i Wąsik postanowili odwiedzić Kaczyńskiego

Okazuje się, że obaj pojawili się w siedzibie telewizji wPolsce.pl. – Chcemy w sposób zaplanowany, bardzo precyzyjny pojawić się w Sejmie – zapowiadali na jej antenie. Przekonywali też, że złożą wizytę w parlamencie „w najbliższych dniach, ale na naszych warunkach, nie na warunkach Szymona Hołowni”.

– My nie jesteśmy byłymi posłami, mamy legitymacje poselskie, mamy orzeczenie Sądu Najwyższego, PKW nie wygasiła naszych mandatów – mówił Kamiński. Jednak na uwagę zwraca to, co politycy PiS zrobili po telewizyjnym wywiadzie. Fotoreporterzy uchwycili ich przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie mieści się siedziba Prawa i Sprawiedliwości.

Jak ustalił „Fakt”, Kamiński i Wąsik w „dobrych humorach” złożyli wizytę Jarosławowi Kaczyńskiemu. „Wchodząc do siedziby swojej partii, byli uśmiechnięci i zrelaksowani” – podaje gazeta.

Jeszcze dzień wcześniej na elewacji budynku widniał napis o treści „Duda, Kamiński, Wąsik – jesteście gnidami”. Ktoś umieścił go w czasie, gdy skazani prawomocnym wyrokiem wszyli na wolność.

