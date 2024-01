Sezon na komisje śledcze, praktyczne rady dla zatrzymanych przez służby i rekord upadłości polskich firm. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„W koło Macieju”. Byłoby niezwykle interesujące dowiedzieć się, kto był inwigilowany przy pomocy Pegasusa i czy rzeczywiście chodziło o zwalczanie opozycji, czy jednak o łapanie przestępców. Tyle, że komisja będzie pozyskiwała informacje niejawne, zatem opinia publiczna być może nie dowie się niczego – ostrzega Eliza Olczyk.



„Gra w pomidora”. Przewodniczący komisji, nie krył rozczarowania faktem, że przesłuchanie Artura Sobonia nic nie wniosło do sprawy. Kilkakrotnie stwierdził, że ludzie widzą, co się na tej komisji dzieje – pisze Eliza Olczyk.

„Poradnik dla zatrzymanych przez służby”. Służby mogą zatrzymać, kogo zechcą. Ci którzy się tego spodziewają, powinni się odpowiednio przygotować. Jak? Oto kilka wskazówek, przygotowanych przez Helenę Kowalik i Szymona Krawca.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Powinni odpokutować”. – Wąsik i Kamiński zrobili Lepperowi wielkie świństwo. To było nieludzkie, podłe – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Wojciech Mojzesowicz, były minister rolnictwa oraz były współpracownik Andrzeja Leppera.

„Telewizja PiS-owska budziła we mnie wstręt”. – Byłem ciągle obrażany przez pseudodziennikarzy i polityków, że nie jestem patriotą. To było chamstwo – oburza się w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Michał Fajbusiewicz, który pracował w TVP przez 37 lat.

„Nie taka prosta sprawa”. Antykoncepcja „dzień po” ma być dostępna bez recepty dla osób od 15. roku życia – zapowiada Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu sprawa nie budzi wątpliwości i powinna być łatwo przegłosowana. Ale ta kwestia wcale nie jest tak prosta – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„Mistrz z misją”. – Będę trzymał się tego, że ministrami powinni być politycy. Ministra sportu już mamy. Ale każdy polityk potrzebuje grona eksperckiego – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Robert Korzeniowski.

„To nie jest seksualizacja dzieci”. – Edukacja seksualna jest koniecznością. Chcemy uczyć tego dzieci, ale my sami miewamy z tym problem – przekonuje w rozmowie z Martą Byczkowską-Nowak Anna Jurek, edukatorka seksualna i filozofka.

„Fantazje wzbogacają sztukę miłosną”. Fantazje seksualne należą do najbardziej ukrywanego świata naszej seksualności. Gdyby wszyscy zaczęli ujawniać ich treść swoim partnerom, to konsekwencje byłyby trudne do przewidzenia – wyjaśnia prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Rekordowa liczba upadłości polskich firm”. 4701 polskich firm ogłosiło w zeszłym roku upadłość. To o 2 tysiące więcej niż w 2022 roku – wynika z nowego raportu niewypłacalności Coface, który „Wprost” publikuje jako pierwszy. Więcej w tekście Szymona Krawca.

„Polski Piorun”. Polska broń trafia w ręce żołnierzy innych państw NATO. System rakietowy Piorun powoli, staje się hitem eksportowym, który na lata może zdominować rynek – pisze Łukasz Pacholski.

„Płot niezgody”. Marcin Piłczyński od miesięcy prowadzi wojnę z warszawską spółką miejską. Choć wygrał przetarg na budowę ogrodzenia, to jednak nie udało mu się nawet wejść na teren budowy. Sprawie przyjrzał się Piotr Barejka.

„Przyszła rola Polski w Europie”. – Polska już na tyle rozwinięta, aby pracować na najwyższych światowych standardach. Mamy wszystkie atuty, aby być jednym z największych państw Europy – twierdzi dziennikarz oraz prezes Instytutu Wolności Igor Janke w rozmowie z Marcinem Makowskim.

„Trzy partie i zero kompromisu”. Po wyborach w Bangladeszu Sheikh Hasina może się pochwalić przyzwoitym wzrostem gospodarczym, ograniczaniem wolności słowa, wyprowadzeniem armii do baraków, a opozycji z parlamentu. Miłosz Szymański o państwie rządzonym przez trzy trumny.

„Historie, które mrożą krew w żyłach”. – Nie znamy całej prawdy o przemocy wobec kobiet i dziewczynek zesłanych na Syberię – mówi Krystynie Romanowskiej Magdalena Tuchlińska, jedną z kuratorek wystawy w białostockim Muzeum Pamięci Sybiru.

„Historia miłości – miłości historyczne”. Literatura pełna niespodzianek. Noblista z dalekiej RPA zajął się drgnieniami duszy polskiego pianisty i kulturowymi barierami. W węgierskiej literaturze odkrywamy zapomnianego mistrza. Poleca Leszek Bugajski.

