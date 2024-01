Najciekawsze, najdziwniejsze oraz najdroższe aukcje WOŚP. Dzień w Sejmie, czy przejazd czołgiem

28 stycznia 2024 r. odbędzie się 32. Finał Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego dnia wolontariusze będą zbierać pieniądze na zakup sprzętu do diagnozowania i rehabilitacji chorób płuc na oddziałach pulmonologicznych. Nie oznacza to jednak, że tego dnia poznamy ostateczną kwotę. Wszystko za sprawą specjalnych aukcji, które będzie można licytować do 9 lutego. Zebraliśmy najciekawsze, najdziwniejsze oraz najdroższe aukcje WOŚP.

Jeśli chodzi o aukcje, za które obecnie internauci są w stanie zapłacić najwięcej (stan na 26 stycznia na godz. 15. – red.), na czele jest golfowy weekend w Marbelli z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Cena wynosi 224 900 zł. Na podium jest także odrestaurowane Seicento Sebastiana Kościelnika, które w 2017 r. brało udział w wypadku z ówczesną premier Beatą Szydło i kolumną BOR. Cena przekroczyła 120 tys. zł. Sześciocyfrową kwotę trzeba będzie też zapłacić za motocykl, na którym Bartosz Zmarzlik wywalczył czwarty złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu.

WOŚP 2024. Legendarna sukienka Igi Świątek do kupienia

99,5 tys. zł trzeba zapłacić za Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską. Osoby powiązane ze światem sportu są zaangażowane w aukcje dla WOŚP. Marcin Gortat oferuje lot śmigłowcem na żużlowe Grand Prix, Magda Linette trening i lunch, Dariusz Michalczewski gitarę z podpisami grupy Scorpions, a Bartosz Bednorz wspólną kolację i koszulkę z autografem. Można też wylicytować czerwoną sukienkę Igi Świątek wraz z autografem i dedykacją, a także wyjazd na mecz z Szymonem Marciniakiem.

Sporo jest też ofert związanych z polityką. Radosław Sikorski oferuje zwiedzanie gmachu MSZ w swoim towarzystwie, a Barbara Nowacka rozmowę przy kawie i zwiedzanie gmachu MEN. Można też kupić ołówek generała Władysława Sikorskiego wraz z książką od Donalda Tuska, ostatnią barierkę Sejmu wystawioną przez Szymona Hołownię, wspólny obiad i zaproszenie na Święto WP od Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy skuter Vespa od Michała Kołodziejczaka.

WOŚP. Dawid Podsiadło oferuje mecz w Badmintona

Z szeroko rozumianego świata celebrytów do wyboru mamy: imienną dedykację drukowaną w nowej książce Remigiusza Mroza, obraz od Artura Barcisia, wspólny ziemniaczany posiłek z Zofią i Janem Pawłem z serialu „1670”, wspólne gotowanie z Joanną Krupą, wspólny dzień na planie filmowym z Piotrem Trojanem, spotkanie z Katarzyną i Cezarym Żakami oraz Arturem Barcisiem w dworku Lucy, mecz w Badmintona z Dawidem Podsiadło, czy wizytę na planie „Mam Talent” od Julii Wieniawy.

Jeśli chodzi o ludzi związanych z mediami, Marta Kuligowska oferuje dzień w redakcji TVN24 „Polska i Świat”, Arleta Zalewska dzień w Sejmie, „Pudelek” zaproszenie na huczne, osiemnaste urodziny serwisu, a Hubert Urbański krawat z odbiorem osobistym na planie „Milionerów”. Będzie można też zostać bohaterem jedynki „Pulsu Biznesu”, czy otrzymać relację z imprezy od „Plotka”.

WOŚP. Do wylicytowania przejazd zabytkową śmieciarką

Fani motoryzacji mogą z kolei wylicytować legendarny Mercedes 190 od M4K Garage czy odrestaurowane Audi GT Coupé. Nietypową ofertę będzie na pewno przejazd po ulicach Warszawy zabytkową śmieciarką, czy przejazd czołgiem od Wojskowej Akademii Technicznej. Fani morsowania mogą z kolei wylicytować specjalną beczkę, a na uwagę zasługuje też wycieczka do Świata Muminków.

