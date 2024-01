Prezydent wspomniał, co powiedział mu Lech Kaczyński. „Andrzej, nigdy w to nie wierz”

Prezydent wziął w piątek udział w Karczmie Piwnej Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, gdzie przemawiał do zgromadzonych. Andrzej Duda przyznał, że często dostaje pytania od obywateli o handlowe niedziele.

– Odpowiadam: spokojnie. Po pierwsze dlatego, że był to zrealizowany postulat. Po drugie: zawsze na ten temat rozmawiam z „Solidarnością”, więc na pewno nic się nie stanie takiego, co byłoby przeciwko pracownikom, bo „Solidarność” trzyma rękę na pulsie, a ja trzymam z „Solidarnością” – mówiła głowa państwa.

Karczma Piwna Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Przemawiał Andrzej Duda

– Wiecie, zawsze wiedziałem jedno – kontynuował. – Najpierw nauczyłem się tego w domu przez lata 80., kiedy „Solidarność” walczyła o wolą Polskę, żeby była demokracja i mam nadzieję, że ją utrzymamy. Tego się nauczyłem, że to właśnie „Solidarność” broni najlepiej praw pracowników – przekonywał Andrzej Duda.

Prezydent wspominał później, co słyszał przed laty od ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Powiedział do mnie: Andrzej, jak ktoś mówi, że związki zawodowe chcą zniszczyć zakłady pracy, zniszczyć biznes w Polsce, to nigdy nie wierz w takie słowa, bo ostatnią rzeczą, której chciałby związek zawodowy jest zniszczenie zakładu, w którym działa. Związek zawodowy zawsze będzie działać dla pracowników i walczyć o to, żeby jak najlepiej zarabiali. A do tego zakład, firma musi istnieć – podkreślił prezydent.

Co w poniedziałek będzie się działo w Pałacu Prezydenckim? Zapowiedź Dudy

Później pojawiła się zapowiedź tego, co będzie miało miejsce w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. – Spotkam się z przedstawicielami Solidarności Rolników Indywidualnych, a we wtorek z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” – zapowiedział Andrzej Duda.

Prezydent wyraził też nadzieję, że członkowie nowego rządu przyjdą, by odebrać swoje powołania do Rady Dialogu Społecznego. – To projekt, który od lat był realizowany. Mam nadzieję, że to, że ostatnio odmówili i nie przyszli, to tylko wypadek przy pracy. Dobry dialog jest ważny dla przyszłości naszego kraju – podsumował.

