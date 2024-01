Blokada postępowań i akta w garażu? Jest odpowiedź Prokuratury w Lublinie

„Odnosząc się do publikacji medialnych dotyczących rzekomego przechowywania akt postępowań przygotowawczych w pomieszczeniu do tego nieprzeznaczonym, Prokuratura Regionalna w Lublinie oświadcza, że są to informacje nieprawdziwe” – poinformowano oświadczeniu.

Lublin. Doniesienia o garażu Ziarkiewicza

Doniesienia mają związek z ustaleniami „Gazety Wyborczej” w sprawie działań podejmowanych przez prokuratora Jerzego Ziarkiewicza. Dziennik przekazał, że mężczyzna przez lata miał blokować postępowania dotyczące polityków Prawa i Sprawiedliwości, a związane z nimi akta przechowywać poza budynkiem urzędu, w garażu.

Jak przekazała „Gazeta Wyborcza”, do ujawnienia procederu miał przyczynić się jeden z kierowców prokuratury, który publicznie poskarżył się na brak możliwości parkowania w wypełnionym dokumentami pomieszczeniu. – Osobiście tam byłem i widziałem dziesiątki akt leżące w nieładzie na podłodze. Aż trudno było między nimi się przeciskać – powiedział dziennikowi informator.

Oświadczenie Prokuratury w Lublinie

Prokuratura Regionalna w Lublinie zaprzecza doniesieniom o przechowywaniu akt postępowań przygotowawczych „w miejscach do tego nieprzeznaczonych”. W oświadczeniu przyznano jednak, że w ostatnim czasie w jednym z pomieszczeń gospodarczych znalazły się inne materiały, które miały zostać posegregowane. Wyjaśniono, że decyzja o ich przeniesieniu wynikała z braku miejsca w budynku w związku z pracami remontowymi.

„Pomieszczenie to jest zamykane, ogrzewane, a sam teren na którym się znajduje jest chroniony i objęty 24 godzinnym monitoringiem” – podkreślono. Zwrócono się również do mediów. „Prokuratura Regionalna w Lublinie apeluje do dziennikarzy o niepowielanie nieprawdziwych informacji, mających na celu tylko i wyłącznie dyskredytację Prokuratora Regionalnego w Lublinie, a także samą jednostkę prokuratury, którą kieruje” – podsumowano.

