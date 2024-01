Co zrobić, kiedy trafisz do aresztu? Pamiętaj o „żelaznej kasie”

Ruszyła maszyna! Zespół „ds. rozliczenia PiS” pod przewodnictwem Romana Giertycha zaczyna prace – napisała kilka dni temu w swoich mediach społecznościowych Platforma Obywatelska. Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że prowadzą czynności procesowe w spółce Orlen. I chociaż sama spółka temu zaprzecza, to według medialnych doniesień miało dojść do przeszukania gabinetu prezesa Daniela Obajtka.

Wkrótce możemy więc obserwować to, co zwykle, kiedy w Polsce zmienia się władza. Festiwal spektakularnych akcji służb o 6 rano, kolejnych zatrzymań i tymczasowych aresztów. Bo areszt w Polsce każdy ma jak w banku. Wystarczy tylko wniosek prokuratura, a rozpatrujące go sądy w 90 proc. się do nich przychylają.

Areszt tymczasowy powinien trwać w domyśle 3 miesiące, ale w Polsce jest regularnie przedłużany. Średnio aresztowany nie siedzi więc 3, a 11 miesięcy. Często przebywa za kratkami bez żadnych dowodów, bez aktu oskarżenia. Dowody dopiero zaczyna wtedy się zbierać.

Dlatego dla wszystkich przyszłych zatrzymanych i aresztowanych przygotowaliśmy niezbędnik aresztowanego. To jedna z części książki „Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes”, która w listopadzie 2023 roku ukazała się nakładem „Wprost”.

Niezbędnik aresztowanego