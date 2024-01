Adam Bodnar: Jesteśmy zdeterminowani, aby nad Polską nie ciążył art. 7 TUE

Adam Bodnar przed nieformalnym posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) spotkał się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jurovą oraz komisarzem ds. sprawiedliwości UE Didierem Reyndersem. Tematem rozmów była procedura z artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej. KE wszczęła ją przeciwko Polsce w grudniu 2017 r. w związku z obawami dotyczącymi poszanowania przez nasz kraj zasad praworządności.

– Jesteśmy zdeterminowani, by działać na rzecz przywracania praworządności w Polsce. Mam marzenie, żeby 1 maja 2024 r., kiedy będziemy świętować 20. rocznicę przystąpienia Polski do UE, nie ciążył nad nami art. 7. To będzie wymagało zmian legislacyjnych, przedstawienia odpowiednich projektów ustaw, planu działania – powiedział Bodnar. Minister sprawiedliwości dodał, że za wypełnienie przez nasz kraj kamieni milowych odpowiada wiceszef resortu Dariusz Mazur.

Adam Bodnar po posiedzeniu Rady UE

Z kolei podczas dyskusji w Radzie Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dominującymi tematami były: zwiększenie współpracy pomiędzy sędziami i prokuratorami z państw UE w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej oraz kwestia pozbawienia wolności na małą skalę, realizowana w zakładach karnych typu otwartego, przeznaczonych dla 20-50 osób skazanych za drobne przestępstwa.

– Pokazaliśmy w Brukseli, że zależy nam na dialogu i współpracy z instytucjami europejskimi oraz odzyskaniu wiarygodności w kontaktach z innymi państwami członkowskimi UE – ocenił posiedzenie wiceminister Krzysztof Śmiszek. Sesja JHA zainaugurowała półroczną prezydencję Belgii w Unii Europejskiej. Następne będą Węgry, a potem Polska. Według Śmiszka nasz kraj chce być eksporterem dobrych praktyk i podkreślać znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w ochronie demokracji.

