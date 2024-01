Za co skazano Kamińskiego i Wąsika? Sprzeczność w słowach Dudy i dokumencie ze strony prezydenta

Na stronie prezydenta pojawiła się informacja, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył dwa wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia i postanowieniem z dnia 23 stycznia 2024 r. zastosował prawo łaski wobec dwóch osób. Taka data widnieje również w artykule. Więcej informacji można uzyskać po pobraniu pliku. W szczegółach można zobaczyć, że zawartość została utworzona 25 stycznia 2024 r. o godz. 12:50.

Prezydent zastosował prawo łaski wobec polityków PiS

W środku można znaleźć bardziej szczegółowe informacje o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. W motywach ułaskawienia można przeczytać, że Andrzej Duda podejmując decyzję „miał na uwadze wyjątkowe względy państwowe, w tym zachowanie ładu konstytucyjnego i społecznego, polityczne oraz humanitarne”.

Znacznie ciekawszy jest z kolei liczący cztery podpunkty akapit o informacji statystycznej. Można się z niego dowiedzieć, że postępowanie ułaskawieniowe w tych sprawach zostało wszczęte w trybie z urzędu na podstawie art. 567 § 2 k.p.k., prokurator generalny w obydwu sprawach wystąpił z wnioskami do głowy państwa o nieskorzystanie z prawa łaski, a prezydent zastosował prawo łaski przez darowanie kar pozbawienia wolności, środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań.

Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. Skazano ich za nadużycie uprawnień, nie walkę z korupcją

„Osoby, wobec których Prezydent RP zastosował prawo łaski, były skazane za przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. i inne (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i inne)” – brzmi z kolei punkt czwarty. To stoi w sprzeczności ze słowami Dudy, kiedy ten informował o ułaskawieniu polityków PiS.

– Uważałem, że jest to coś nieprawdopodobnie niszczącego polskie państwo – że ludzie, którzy stanęli do walki z korupcją, stanęli do pokonania tego strasznego zjawiska, zostali właśnie ukarani za to, że z korupcją walczyli, podczas gdy przez lata obserwowaliśmy, jak różnych oskarżanych o korupcję wypuszczano z aresztu, wypuszczano z więzienia, uniewinniano w różnych bardzo dziwnych okolicznościach – mówił Duda nawiązując do pierwszego ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika w 2015 r.

