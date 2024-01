Autokar runął na bok w miejscowości Gołębie. Są poszkodowani

W sobotę 27 stycznia przed godz. 4:00 na drodze powiatowej w miejscowości Gołębie (powiat hrubieszowski, województwo lubelskie) doszło do wypadku autokaru. Rzecznik KP PSP Hrubieszów st. kpt. Marcin Lebiedowicz w rozmowie z tvn24.pl przekazał, że pojazd przewrócił się na bok na łuku drogi.

Wypadek autokaru w miejscowości Gołębie. Podróżowało nim 61 osób

Przedstawiciele straży pożarnej nie przesądzają, że trudne warunki atmosferyczne były przyczyną wypadku. Prowadzone są czynności, które mają doprowadzić do ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że autokarem podróżowało 59 osób i dwóch kierowców. Z informacji, do których dotarli dziennikarze wspomnianego źródła wynika, że wszyscy podróżujący są obywatelami Ukrainy.

18 osób zostało przetransportowanych do szpitali ze względu na odniesione obrażenia w postaci stłuczeń. Reszta została przewieziona do znajdującej się w pobliżu świetlicy. Ruch na drodze powiatowej, na której doszło do wypadku, został zablokowany w obu kierunkach.

