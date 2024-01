Donald Tusk zaczepił prezydenta. W tle zagraniczna publikacja

Na stronie internetowej amerykańskiej telewizji CNN pojawił się artykuł autorstwa Roba Pichety. Tekst został poświęcony sytuacji politycznej w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, ze szczególnym uwzględnieniem roli Donalda Tuska. Publikacja nosi tytuł: „Poland’s new leader is hellbent on restoring democracy – even if it means war with his populist rivals”, czyli: „Nowy przywódca Polski jest zdeterminowany, by przywrócić demokrację – nawet jeśli oznacza to wojnę z populistycznymi rywalami”.

Autor tekstu wspomniał m.in. o przedłużającym się przekazaniu władzy nowej większości parlamentarnej po wyborach, a także ekspresowym dążeniu do zmian w mediach publicznych, które forsuje obecny rząd, zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim oraz protestach, które te działania wywołały.

Postawę Donalda Tuska w stosunku do PiS nazwano mianem „konfrontacyjnej”, jednocześnie podkreślając, że premier ma przed sobą gigantyczne wyzwanie cofnięcia zmian wprowadzonych przez poprzednią władzę, co według jego środowiska ma doprowadzić do przywrócenia „demokratycznych instytucji w Polsce”.

Tusk wywołał prezydenta. Opublikował krótki wpis

Publikacja nie umknęła uwadze Donalda Tuska. Premier odniósł się do tytułu artykułu i zwrócił się do prezydenta. „Panie Prezydencie, »hellbent on doing something« znaczy »jest gotowy za wszelką cenę«” – napisał szef polskiego rządu na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Część internautów odebrała wpis premiera jako przytyk do poziomu posługiwania się językiem angielskim przez prezydenta podczas publicznych wystąpień. Jeśli faktycznie taki był zamysł Donalda Tuska, to warto podkreślić, że już w przeszłości politycy z drugiej strony politycznego sporu analizowali wypowiedzi Andrzeja Dudy w języku obcym, okraszając je jednoznacznymi komentarzami.

