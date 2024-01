Prezydent kontruje uszczypliwość Tuska. Przytoczył powiedzenie po niemiecku

Na stronie internetowej amerykańskiej telewizji CNN pojawił się artykuł autorstwa Roba Pichety. Tekst został poświęcony sytuacji politycznej w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, ze szczególnym uwzględnieniem roli Donalda Tuska. Publikacja nosi tytuł: „Poland’s new leader is hellbent on restoring democracy – even if it means war with his populist rivals”, czyli: „Nowy przywódca Polski jest zdeterminowany, by przywrócić demokrację – nawet jeśli oznacza to wojnę z populistycznymi rywalami”.

Tusk zaczepił prezydenta. Andrzej Duda ruszył z kontrą

Do treści artykułu odniósł się Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jednocześnie premier zaczepił prezydenta. „Panie Prezydencie, »hellbent on doing something« znaczy »jest gotowy za wszelką cenę«” – napisał szef polskiego rządu na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Część internautów odebrała wpis premiera jako przytyk do poziomu posługiwania się językiem angielskim przez prezydenta podczas publicznych wystąpień. Jeśli jest to trafne spostrzeżenie, to należy wspomnieć, że już w przeszłości politycy z drugiej strony politycznego sporu analizowali wypowiedzi Andrzeja Dudy w języku obcym, okraszając je jednoznacznymi komentarzami.

Na odpowiedź Andrzeja Dudy nie trzeba było długo czekać. Prezydent opublikował wpis, w który wplótł powiedzenie w języku niemieckim. „Panie Premierze, dobrze Pan wie co znaczy »bent as hell«. Wszyscy widzimy, że kieruje się Pan powiedzeniem: »Absicht ist die Seele der Tat«. Ale chwalenie się tym za granicą? Tam też niektórzy znają historię” – napisał prezydent Andrzej Duda. Jak podaje Wirtualna Polska, przytoczone powiedzenie oznacza: „intencja jest duszą działania”, a jego polski odpowiednik to: „cel uświęca środki”.

„»Hellbent« premier Donald Tusk or »bent as hell«?” – zapytał doradca prezydenta Łukasz Rzepecki, a do wpisu dołączył zdjęcie Donalda Tuska i Władimira Putina, którzy podają sobie ręce. Do sprawy odniósł się Marcin Mastalerek. „No i po co premier Donald Tusk zaczynał?” – napisał szef Gabinetu Prezydenta RP.

