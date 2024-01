Odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS wspomniał o zamachu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, były minister Przemysław Czarnek oraz poseł PiS Michał Moskal w sobotę wzięli udział w uroczystym odsłonięciu pomnika śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Lublinie.

W czasie przemówienia prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że polityka jego brata zmierzała do obniżenia możliwości Rosji jeśli chodzi o zbrojenia. – To, że zginął w katastrofie, ale katastrofa wynikała z zamachu, z całą pewnością wynikało z tego, że ta polityka była coraz bardziej skuteczna – powiedział.

Przy pomniku złożono wieńce, m.in. od Jarosława Kaczyńskiego i parlamentarzystów PiS.

Prezes PiS o bracie. „Zdawał sobie sprawę, w jakiej sytuacji znalazł się nasz kraj”

– Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania tego pomnika. To dla tych wszystkich, którzy uważają, że polskie dzieje powinny iść w kierunku wolności, niepodległości, którzy wierzą, że warto być Polakiem – mówił prezes PiS na początku przemówienia.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że odsłonięcie pomnika to wyraz pamięci o człowieku, który potrafił w swoim działaniu realizować ideę niepodległości Polski. Dodał, że zasługi Lecha Kaczyńskiego to nie tylko pełnienie wysokich funkcji w historii Polski, ale „przede wszystkim to, że był człowiekiem, który zdawał sobie sprawę, w jakiej sytuacji znalazł się nasz kraj”.

– Zdawał sobie sprawę, że powstał system, który przywrócił nam niepodległość i wolność, ale jednocześnie był skrajnie niesprawiedliwy i nieefektywny, jeśli chodzi o podejmowanie potrzebnych społeczeństwu działań – ocenił. Dodał, że dzięki niemu powstała partia (Porozumienie Centrum – red.), która „chciała Polski w Europie, Unii Europejskiej, silnej i niepodległej”. – Bez niego jej powołanie nie byłoby możliwe, bez niego nie było możliwe powołanie PiS – zaznaczył.

twitterCzytaj też:

Prezydent Duda w samym środku chaosu. PiS chce, by walczył. „On nie ma takiej natury”

Czytaj też:

Pierwsza taka miesięcznica na Wawelu. Politycy PiS mogli być w szoku