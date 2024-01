WOŚP wróciła do TVP. Tak Jerzy Owsiak powitał widzów

W niedzielę 28 stycznia odbywa się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ogólnopolskiej imprezy charytatywnej zainicjowanej przez Jerzego Owsiaka w 1991 roku. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc dla pacjentów na oddziałach pulmonologicznych.

32. finał WOŚP. Ile na liczniku?

Tuż po godz. 9:00 na koncie fundacji było już ponad 45 mln 651 126 zł. Skąd tak duża kwota o tej porze? Cel zbiórki można było wspierać już od początku grudnia, poprzez kanały elektroniczne.

W niedzielę, podczas jednodniowego finału, datki można wrzucać do puszek wolontariuszy, którzy rozdają naklejki z serduszkami, przesłać wpłatę SMS-em albo na numer konta bankowego (informacje można znaleźć na stronie wosp.org.pl). Stałym elementem zbiórki są już aukcje charytatywne, do których jak co roku włączyli się artyści, sportowcy i politycy. Przed godziną 9:00 kwota deklarowana w aukcjach wynosiła już 21 mln 819 163 zł. „Wprost” sprawdził, które z aukcji polityków się największym zainteresowaniem.

Finał WOŚP przez cały dzień można śledzić podczas transmisji na żywo na YouTube oraz w telewizji. Głównym nadawcą, podobnie jak w latach poprzednich, będzie TVN. Telewizja Polska otrzymała sygnał do transmisji 32. finału ze studia WOŚP-u, które w tym roku po raz pierwszy powstało na błoniach PGE Narodowego.

W ostatnich latach TVP, za czasów rządów PiS, nie relacjonowała imprezy Jerzego Owsiaka, a w serwisach informacyjnych zamieszczano o niej jedynie krótkie wzmianki. W tym roku się to zmieniło. –Wracamy do świata kolorowego i wesołego– powiedział twórca WOŚP w programie „Pytanie na śniadanie” w niedzielę. W tym roku zbiórkę ponownie wspierają służby mundurowe, m.in. Polska Policja, żołnierze Wojska Polskiego i Państwowa Straż Pożarna.

