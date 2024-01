Śmiertelny wypadek w Bychawce Trzeciej. Z samochodu prawie nic nie zostało

W sobotę 27 stycznia ok. godz. 14 w miejscowości Bychawka Trzecia doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jak w wydanym komunikacie podała policja lubelska, ze wstępnych ustaleń wynika, że 59-letni kierowca daewoo próbował wyprzedzić trzy pojazdy. W czasie wykonywania tego manewru doszło do czołowego zderzenia z kierującym toyotą.

Wypadek w Bychawce Trzeciej. Nie żyje 59-latek

Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 59-latka. 64-letnia pasażerka, która w chwili wypadku znajdowała się w daewoo, a także kierowca toyoty z poważnymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Nie są znane szczegóły dotyczące obecnego stanu ich zdrowia.

Zostały zlecone badania sekcyjne ciała 59-latka. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Droga, na której doszło do śmiertelnego wypadku, została tymczasowo zablokowana. Policjanci kierowali na objazdy. Mundurowi apelują do kierowców, aby zachowywali się rozważnie na drodze i dostosowywali prędkość jazdy do panujących warunków atmosferycznych.

