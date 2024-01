Astronomiczna kwota na koncie WOŚP! Tak wyglądało „Światełko do nieba”

Chwilę przed godz. 20:00 głos ze sceny WOŚP zabrał Jerzy Owsiak. – Po ośmiu latach znowu gramy ze służbami mundurowymi, znowu jest także z nami telewizja publiczna. Wraca normalność, której – błagam, błagam – nie oddajcie nikomu. Niech ona będzie naszą normalnością – normalnością Warszawy, każdego miasta, miasteczka, każdej wsi w Polsce, gdzie jesteśmy ze sobą. Jesteśmy na całym świecie – podkreślił, wymieniając sztaby WOŚP, które są położone w różnych częściach świata.

– To jest taki moment, kiedy mówimy o sobie dobrze, kiedy się uśmiechamy, kiedy tworzymy Polskę, która jest dla nas wszystkich, do przytulenia, do radości, do mówienia o niej jak najpiękniejszymi słowami. To trwa dzisiaj od samego rana. I pamiętajcie, żeby to się nie skończyło jutro, nie skończyło się za tydzień, żeby to w nas było przez cały rok. Do następnego finału! – apelował Jerzy Owsiak. Na koncie WOŚP jest już ponad 108 mln zł, a kwota ta będzie rosła m.in. dzięki licytacjom, które wciąż trwają.

32. Finał WOŚP. Tak wyglądało „Światełko do nieba”

„Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” – to hasło 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Kulminacyjnym punktem finału było „Światełko do Nieba”, które rozpoczęło się o godz. 20. W jaki sposób przebiegało to widowisko? Poniżej nagranie.

W ciągu 31 Finałów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała blisko 2 mld zł i kupiła 71,5 tys. urządzeń. Ostatnią zbiórkę – w styczniu 2023 roku – dedykowano walce z sepsą. Dzięki zaangażowaniu sztabów i sympatyków udało się zebrać 243 259 387,25 zł.



