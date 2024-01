„Niedyskrecje”. Wiemy, co planują Kamiński i Wąsik i dlaczego nie szturmowali Sejmu

Dlaczego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie próbowali wejść do Sejmu zaraz po wyjściu z więzienia? Czego spodziewali się politycy koalicji rządzącej po PiS? Co martwi posłów od Jarosława Kaczyńskiego? Na co liczy Włodzimierz Czarzasty w wyborach samorządowych? Na czym traci Szymon Hołownia? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Wiemy dlaczego ostatecznie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie zdecydowali się podjąć próby wejścia do Sejmu na ostatnim posiedzeniu. Według naszych informacji, były premier Mateusz Morawiecki zakulisowo wyperswadował kierownictwu PiS taki ruch. – Morawiecki zadziałał, żeby Wąsik z Kamińskim nie starali się wejść do Sejmu. Przekonywał, że wyszłaby z tego duża awantura, w tym przepychanki ze Strażą Marszałkowską. Mówił, że Donald Tusk tylko czeka na to, żeby z PiS-u uczynić radykalną prawicę, niezdolną do rządzenia – opowiada nasz informator z PiS. Jak potoczą się dalsze losy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? – Panowie wystartują w wyborach do europarlamentu – mówi nasz rozmówca. Zanim odbędą się wybory do PE, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika czekają przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa. – Wierzymy, że Kamiński z Wąsikiem używali systemu Pegasus tylko za zgodą sądu. Jeśli tak nie było, to zmienimy o nich zdanie – mówi nam ważny polityk ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. O tym, że politycy partii rządzących spodziewali się niemalże szturmu Wąsika i Kamińskiego na Sejm wiemy od naszych rozmówców z tej strony sceny politycznej.