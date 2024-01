Koniec 32. Finału WOŚP. Wynik przewyższył nasze najśmielsze oczekiwania

28 stycznia miał miejsce 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbierano na zakup sprzętu do „diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych” po pandemii COVID-19. Deklarowana kwota na koniec dnia wyniosła 175 426 813 zł. To o 20 820 049 zł więcej niż na zamknięcie poprzedniego Finału WOŚP, w styczniu 2023 roku.

– Wielkie dzięki, że byliście razem z nami. Od 32 lat robimy coś niebywałego, nieprawdopodobnego. Graliśmy w całej Polsce, na całym świecie, gdzie panują przyjaźń, miłość, muzyka. Żegnamy się z Wami, kochani Polacy. Jesteście wspaniali. I oby to trwało do końca świata i o jeden dzień dłużej – macie siłę?! To wszystko się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Dziękujemy! – skomentował Jerzy Owsiak.

32. Finał WOŚP. Będzie rekord?

Tegoroczny wynik nie jest jednak ostateczny. Do 9 lutego będą trwały niektóre ze specjalnych licytacji. Ostateczny wynik Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostanie ogłoszony na koniec marca. W 2023 r. w sumie zebrano na walkę z sepsą 243 259 387,25 zł. Przez 31. Finałów WOŚP udało się zebrać dwa miliardy złotych.

– To jest ten czas, kiedy nie bijemy piany, podajemy konkrety – przez lata naszej działalności Fundacja WOŚP zakupiła 71,5 tys. urządzeń medycznych – mówił na konferencji prasowej Owsiak. W poniedziałek o godz. 15:00 odbędzie się konferencja podsumowująca tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

WOŚP 2024. „Światełko do nieba”

– Wraca normalność, której – błagam, błagam – nie oddajcie nikomu. Niech ona będzie naszą normalnością – normalnością Warszawy, każdego miasta, miasteczka, każdej wsi w Polsce, gdzie jesteśmy ze sobą. Jesteśmy na całym świecie – powiedział podczas „Światełka do nieba” lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

