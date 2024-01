Poseł PO zapytany, kto pełni w Polsce władzę wykonawczą. Padła zaskakująca odpowiedź

Poseł, który w wyborach 15 października startował z 10. miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu łódzkim, został zapytany przez reportera „Faktu” o to, „kto ma władzę wykonawczą w Polsce”. Odpowiedź na to proste pytanie była zaskakująca.

Władza wykonawcza? Józefaciuk: Sejm

Zdaniem posła Józefaciuka ma ją bowiem „Sejm”. Po chwili reporter uświadomił posła, że ten się pomylił. – O, no patrzcie. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza... – wymieniał, patrząc zmieszany. Po chwili zastanowienia odpowiedział jednak poprawnie: „prezydent”. Warto przypomnieć, że władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, a sądowniczą – sądy i trybunały.

Reporter „Faktu” nie odpuszczał i dopytywał, „kto jeszcze” sprawuje władzę wykonawczą. – Ha... No to mnie tutaj pan zastrzelił. Może jakaś podpowiedź? – słyszymy. Warto dodać, że wcześniej reporter pytał Józefaciuka, czy ten „ma odpowiednie kompetencje, żeby być posłem”, na co członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odpowiedział, że „każdy ma wystarczające kompetencje”. – Mam mandat 9 tys. osób, które na mnie głosowały – dodał.

Na pytanie jednak nie odpowiedział w pełni poprawnie. Oprócz prezydenta władzę wykonawczą w Polsce ma jeszcze Rada Ministrów, jednak po zastanowieniu nie padło to z ust polityka.

Poseł PO przypomina o Dniu Kubusia Puchatka

Niedawno wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ z mównicy sejmowej przypomniał, że 18 stycznia na całym świecie świętowany jest Dzień Kubusia Puchatka (choć w Polsce pamięta o nim raczej niewielka grupa entuzjastów) – co również stało się popularne.



– Warto odświeżyć sobie tę lekturę i spojrzeć na nią w sposób bardziej filozoficzny, w trakcie nawet więcej niż 10 sekund wejrzenia w serce – zachęcał obecnych na sali.

Innym razem wywołał dyskusję po tym, gdy na jednym ze zdjęć z innymi posłami w Sejmie pokazał gest, przypominający ten, wykonywany przez fanów muzyki metalowej. Poseł PO odniósł się do sytuacji, pokazując dystans do siebie.

„No i stałem się sejmowym satanistą. (...) Znak, który pokazuję [na popularnym zdjęciu – red.], jest międzynarodowym znakiem migowym oznaczającym: kocham cię” – wyjaśniał wówczas.

Józefaciuk grał dla WOŚP



Józefaciuk w Polsce uwielbiany jest przez uczniów (w przeszłości pełnił funkcję m.in. dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi). Wielokrotnie angażował się w akcje charytatywne – m.in. zbiórkę na rzecz dzieci cierpiących na nowotwory. By wesprzeć zbiórki, brał udział w wymagających ultramaratonach.

W tym roku z okazji 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy biegł zaś przez 16 godzin i jechał 16 godzin rowerem, by pokonać 601 km na 601-lecie Łodzi – informuje Onet.

twittertwitterCzytaj też:

Wypadek na A4. Jedna osoba ranna, utrudnienia w ruchuCzytaj też:

Skandal w Luwrze. Mona Lisa została oblana zupą