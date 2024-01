Sędziowie SN wzywają Manowską do rezygnacji. Domagają się "niezwłocznego podjęcia działań"

W apelu, pod którym podpisało się 37 sędziów Sądu Najwyższego, zwrócono uwagę na obecną sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie stwierdzają m.in., że postępowanie prowadzące do wyłonienia kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN toczyło się na podstawie „przepisów rażąco naruszających odrębność oraz niezależność władzy sądowniczej”. Podkreślają również, że udział w składach orzekających sędziów powołanych przy udziale KRS po zmianach z grudnia 2017 roku „prowadzi do naruszenia standardu rozpoznania sprawy przez bezstronny i niezależny sąd ustanowiony ustawy”.

„Sposób obsadzenia, właściwość rzeczowa i miejsce przyznane Izbom Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Odpowiedzialności Zawodowej w strukturze organizacyjnej Sądu Najwyższego czyni z tych Izb sądy szczególne, a ponadto prowadzi do naruszenia standardu rozpoznania sprawy przez bezstronny i niezależny sąd ustanowiony ustawą” – czytamy dalej.

Apel sędziów Sądu Najwyższego. Domagają się rezygnacji pierwszej prezes

Sędziowie stwierdzają również, że kierująca Sądem Najwyższym Małgorzata Manowska odmawia zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN powołując się na przepisy dotyczące zwalczania epidemii. Jak dodają, opublikowanie stanowiska uznają za jedyną formę, w jakiej mogą wypowiedzieć się w istotnych społecznie kwestiach.

Jak czytamy dalej, podpisani pod apelem sędziowie wzywają osoby pełniące funkcje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów kierujących pracami Izby Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do ustąpienia ze sprawowanych stanowisk. Domagają się również, aby osoby powołane do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego przy udziale KRS ukształtowanej ustawą z grudnia 2017 roku powstrzymały się od orzekania i pełnienia funkcji, które objęły w Sądzie Najwyższym.

W kolejnym punkcie sędziowie wzywają prezesów Sądu Najwyższego kierujących pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do zawieszenia prac tych Izb i przekazania spraw w nich zarejestrowanych do rozpoznania w pozostałych izbach Sądu Najwyższego. Na koniec wzywają „organy Państwa odpowiedzialne za przygotowanie i przebieg procesu legislacyjnego do niezwłocznego podjęcia działań, które usuną zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim naruszenia praworządności w zakresie organizacji i działania sądów, w tym Sądu Najwyższego”.

Apel skierowany jest do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, prezesów SN, ministra sprawiedliwości oraz sędziów SN, których powołano przy udziale KRS po zmianach z 2017 roku.

Czytaj też:

Napisali list do Bodnara. Chcą, by się wycofał z działań w prokuraturzeCzytaj też:

Europejska prokurator generalna o zagrożeniu dla suwerenności Polski: Bajki