Pogorzel. Rodzinny dramat. Nie żyją matka i jej dwaj synowie

We wtorek 30 stycznia ok. godz. 10 policjanci z Otwocka otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Pogorzel znajduje się ciało. Funkcjonariusze przybyli na miejsce i znaleźli zwłoki trzech osób. Jak podał portal wyborcza.pl, wszystkie ofiary to osoby dorosłe, należące do jednej rodziny: 89-letnia matka i jej dwaj synowie w wieku 63 i 59 lat.

Pogorzel. Nie żyje matka i jej dwaj synowie

– Obecnie trwa ustalanie szczegółowych przyczyn śmierci trójki osób. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Garwolinie. Wezwana została także straż pożarna – przekazał Jacek Wiśniowski z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów w sprawie. Nikt nie jest poszukiwany.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła wyborcza.pl wynika, że przyczyną śmierci trzech osób może być zatrucie czadem. Na ciałach 89-latki i jej dwóch synów nie miało być żadnych widocznych obrażeń zewnętrznych. Tych informacji dotychczas nie potwierdzili przedstawiciele służb.

