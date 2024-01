Wątpliwości ws. Zbigniewa Ziobry rozwiane. „To jest oficjalne. Jestem upoważniony, żeby powiedzieć”

Zbigniew Ziobro od grudnia nie bierze aktywnie udziału w polskim życiu politycznym. Jak ujawnili jego współpracownicy z Suwerennej Polski wszystko za sprawą problemów zdrowotnych. U polityka zdiagnozowano zaawansowany nowotwór złośliwy. – Szef konsultował tę sytuację w kilku ośrodkach onkologicznych. Zdecydował się na natychmiastową radykalną terapię, jako jedyną drogę ratującą w tej sytuacji życie – mówił przed świętami Patryk Jaki.

O stan zdrowia byłego ministra sprawiedliwości był pytany w „Super Expressie” Jacek Ozdoba. Wszystko za sprawą sugestii, że Ziobro wyjechał do Włoch. – To jest oficjalne. Ja jestem upoważniony do tego, żeby powiedzieć. Pan minister ma chorobę nowotworową. Jest poddany bardzo silnemu leczeniu – zaczął polityk Suwerennej Polski.

Zbigniew Ziobro leczy się we Włoszech? Jacek Ozdoba o stanie zdrowia lidera Suwerennej Polski

Ozdoba nie chciał odpowiadać na pytanie, czy były minister sprawiedliwości przebywa na terenie naszego kraju. – No tego to nie będę mówił. Ja nie wiem, nie pytałem go, ale sądzę, że tak – rzucił polityk Suwerennej Polski. Ozdoba kontynuował, że sugestie z wyjazdem jego partyjnego lidera do Włoch to „złośliwość”. – Pan minister jest chory i do czasu, kiedy nie wyzdrowieje, nie będzie uczestniczył w życiu publicznym. Taka była jego decyzja. Prosimy o uszanowanie – podkreślił.

Polityk Suwerennej Polski odrzucił również sugestię, że Ziobro chce uciec przed odpowiedzialnością. – Wszystkie elementy zdrowia są potwierdzone odpowiednią dokumentacją. Diagnozę postawiło kilku lekarzy i tu nie ma co do tego wątpliwości – podsumował. Jacek Ozdoba w połowie stycznia informował, że problemy byłego ministra sprawiedliwości to kwestia przełyku. „SE” informował tydzień temu, że stan Ziobry jest bardzo poważny i zaczął wtedy drugą chemię.

