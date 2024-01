8-latka potrącona na parkingu szkolnym. Jest w stanie ciężkim

8-letnia dziewczynka została potrącona na parkingu szkolnym w Bielawie na Dolnym Śląsku. RMF FM, powołując się na informacje od Marcina Ząbka z dzierżoniowskiej policji, przekazało, że dziecko jest w stanie ciężkim. Ma uraz głowy.

– Były przywracane czynności życiowe, udało się je przywrócić – przekazał przedstawiciel policji, podkreślając, że są to informacje, które udało się zebrać przed godz. 10. Wiadomo, że dziewczynka została przetransportowana do Centrum Urazowego dla Dzieci we Wrocławiu.

Na miejscu pracują mundurowi, którzy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Z informacji, do których dotarła wspomniana rozgłośnia wynika, że samochodem kierowała 37-letnia kobieta. Na chwilę obecną niewiadomą pozostaje, w jaki sposób doszło do zdarzenia.

