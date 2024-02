„Niedyskrecje”. PiS zaskoczone brutalnością rozliczeń. W przyszłym tygodniu kolejna awantura?

Jak ostre będą rozliczenia z rządami PiS i jak długo potrwają? Co rząd zamierza zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym? Jaki wpływ na Donalda Tuska ma Roman Giertych, były szef Ligi Polskich Rodzin dziś wiceprzewodniczący klubu KO? Kto szykuje się do boju o przywództwo w PiS, a kto do walki o mandat europosła. O tym i innych sprawach rozmawiamy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Donald Tusk jest pod silnym wpływem Romana Giertycha. Były szef Ligi Polskich Rodzin i wicepremier w pierwszym rządzie PiS cały czas namawia lidera PO do tego, żeby „dojechać" Prawo i Sprawiedliwość, tak żeby ta partia już nigdy się nie podniosła po ubiegłorocznej porażce wyborczej i nie wróciła do władzy. Nasi informatorzy twierdzą, że to właśnie Giertych cały czas napędza Tuska do działań w tym zakresie i namówił go na powołanie w klubie KO zespołu ds. rozliczeń rządów PiS. Giertych chowa stare urazy do Jarosława Kaczyńskiego z czasów, gdy wspólnie rządzili, a po dwóch latach tej współpracy Liga Polskich Rodzin zniknęła ze sceny politycznej. Co notabene nie najlepiej świadczy o jej ówczesnym liderze. Z kolei Tusk ma zadrę do prezesa PiS za osiem lat szkalowania go w TVP i ciągania po komisjach śledczych oraz prokuraturach.