Śmierć 14-latki z Andrychowa. Nieoficjalnie: Ukarano policjanta

Informacje o śmierci 14-letniej dziewczynki z Andrychowa wstrząsnęły całą Polską. Największe wrażenie wywarły tu dwa elementy – wiek mieszkanki Małopolski i okropne okoliczności śmierci.

Jak poinformował 1 lutego portal radia RMF FM, postanowiono ukarać jednego z policjantów. Chodzi o dyżurnego policji w Kętach. „Zdecydowano o naganie” – czytamy.

Dlaczego? Redakcja podaje tu jako powód „niewłaściwe podjęcie działań służbowych”. Jest to pierwsza kara, na jaką zdecydowano się dotychczas w kontekście całej sprawy.

Trwają postępowania dyscyplinarne wobec kolejnych osób

RMF FM informuje też, że trwają postępowania dyscyplinarne wobec kolejnych czterech policjantów, jednakże w ich sprawie decyzja jeszcze nie zapadła.

W drugiej połowie stycznia TVN24 informował zaś, że do Prokuratury Okręgowej w Krakowie wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez policjantów. Złożył je ojciec dziewczynki.

Przypomnijmy: feralnego dnia 14-latka wyszła z domu, a niedługo później zadzwoniła do ojca, mówiąc, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Mężczyzna powiadomił służby. Funkcjonariusze prowadzili poszukiwania przez wiele godzin.

14-latka doznała hipotermii

Ostatecznie znalazł ją znajomy jej ojca i wezwał Zespół Ratownictwa Medycznego. Wcześniej wniósł do sklepu, nieopodal którego się znajdowała. Karetka pogotowia zawiozła zaś 14-latkę do placówki medycznej w Wadowicach, a potem – do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Krakowska prokuratura informowała, na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok, że przyczyną śmierci był krwotok i obrzęk mózgu.

Małopolska policja w oświadczeniu informowała zaś, że „istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do uchybień proceduralnych”.

