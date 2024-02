Prezydent Duda zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej

Prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowego wystąpienia zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej na 13 lutego. Jak sam wyjaśnił, chodzi o konstytucyjne ciało, sprowadzające się do obrad prowadzonych przez Radę Ministrów pod przewodnictwem prezydenta RP.

Prezydent Duda podał termin posiedzenia Rady Gabinetowej

– Ta rada zostanie przeze mnie zwołana na 13 lutego, czyli za 12 dni na godzinę 13. Czyli 13. na 13. To będą 2 miesiące od czasu, kiedy został powołany rząd. Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować, jak rząd postrzega te inwestycje, jak rząd zamierza dalej je realizować, jakie w tym zakresie podjęte już zostały działania, jakich działań możemy spodziewać się w przyszłości – mówił Duda.

– Powtarzam jeszcze raz – to jest dla mnie kwestia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, za możliwości rozwoju gospodarczego Polski. To są te kluczowe zadania, które z jednej strony mają sprzyjać przyszłemu dynamicznemu rozwojowi naszej gospodarki, odpowiadać po prostu na wyzwania współczesności i przyszłości, jakie przed nami stoją... ale z drugiej strony umocnić także bezpieczeństwo RP – podkreślał prezydent.

Andrzej Duda o wpływie CPK na bezpieczeństwo Polski

– Bo nikomu nie trzeba tłumaczyć, jakie znaczenie ma na przykład zbudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ogromnego lotniska, które będzie mogło przyjąć wielką liczbę samolotów – także transportowych, jeżeli będzie trzeba – umocnić nasze bezpieczeństwo i będą musiały przybyć do nas oddziały sojusznicze, żeby nas wspomóc, czy będzie musiał być tutaj sprowadzony dodatkowy sprzęt do obrony naszego terytorium przez armie państw NATO – zwracał uwagę.

– To także możliwość transportowania i pasażerów i towarów, które będą przychodziły do CPK, a więc również rozwój koniecznej do tego infrastruktury. Trzeba to zrobić dobrze, trzeba to zrobić mądrze, sprawnie – aby Polska w jak największym stopniu miała możliwoi9ści rozwojowe i umocnić jej bezpieczeństwo – mówił prezydent.

– Bardzo liczę tutaj na merytoryczne posiedzenie z rządem. Daję na to prawie dwa tygodnie czasu po to, aby przedstawiciele rządu mogli spokojnie się przygotować, żeby nie byli zaskoczeni. 13 lutego to wtorek, dzień posiedzeń rządu, godzina – zwracał uwagę Andrzej Duda.

