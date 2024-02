23-latka potrąciła 15-latkę. Doznała „rozległych obrażeń”

Do zdarzenia doszło 31 stycznia we wsi Kromolin Nowy (woj. łódzkie). 15-latka – jak opisuje regionalny serwis nasze.fm – opuściła pokład autobusu i wyszła zza pojazdu. Po chwili doszło do nieszczęśliwego zdarzenia.

15-latka jest w bardzo ciężkim stanie

Wzdłuż ulicy w jej kierunku jechała właśnie 23-latka (mieszkanka sąsiedniego powiatu) i potrąciła dziewczynę. W wypadku doznała ona „rozległych obrażeń” – czytamy. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy zabrali ją na pokład śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

„Trafiła do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie walczy o życie” – informuje zaś TVN24. Redakcja portalu, powołując się na opinie lekarzy, podaje, że stan zdrowia dziewczyny jest w tej chwili bardzo ciężki.

Sieradz. Potrącenie 12-latki

O innej podobnej sytuacji redakcja nasze.fm informowała też pod koniec grudnia. W Sieradzu – 15 km od Zduńskiej Woli – doszło do potrącenia dziewczynki w wieku 12 lat. Na miejsce wezwano wówczas wszystkie rodzaje służb: policję, straż pożarną czy zespół ratownictwa medycznego.

W sprawie tego zdarzenia prowadzone jest teraz postępowanie. Funkcjonariusze będą ustalać okoliczności wypadku.

