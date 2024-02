Nauczycielka potrąciła uczennicę przed szkołą. Prokuratura wszczęła śledztwo

8-letnia dziewczynka została potrącona na parkingu przyszkolnym w Bielawie na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło w środę 31 stycznia. Dziecko do Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu zostało przetransportowane przy pomocy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest w stanie ciężkim. Ma uraz głowy oraz wielonarządowe obrażenia.

8-latka potrącona przez nauczycielkę. Prokuratura wszczęła śledztwo

Co wiadomo o okolicznościach wypadku? Miało do niego dojść w momencie, kiedy dziewczynka biegła do szkoły. 8-latka miała potknąć się i przewrócić. Wtedy miał na nią najechać samochód, za którego kierownicą siedziała nauczycielka. Dziewczynka nie dawała oznak życia. Jej funkcje życiowe przywrócono dopiero po ok. 20 minutach reanimacji.

Najnowsze informacje w sprawie przekazało RMF FM. Jak udało się ustalić wspomnianej rozgłośni, 8-latka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Wiadomo też, że Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego z ciężko ranną ofiarą.

Przebieg zdarzenia został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Przesłuchiwani są także świadkowie. Prokuratura czeka również na opinię lekarzy w sprawie stanu zdrowia dziecka.

